Morto di fame è un brano di Emis Killa tratto dal mixtape Keta Music Vol. 3.

Nella canzone, Emis Killa parla dei suoi esordi, della sua scalata al successo e di come le cose siano cambiate col passare dei tempi e delle mode. Nessun locale di moda ma il centro sociale, il condividere gli spazi, riuscire ad ottenere attenzione e consensi senza un talent. Tra carezze e schiaffi della vita, c’è la certezza di sentirsi finalmente realizzato (“La street e l’alcol, tutto questo mi ha portato in alto, E chi non c’è passato mai lo capirà E ora, mentre tu fallisci, io rimango qua, capita”)

Il brano vede Emis Killa collaborare con Lazza.

Qui sotto potete ascoltare “Morto di fame” di Emis Killa feat. Lazza. A seguire il testo della canzone.

[Strofa 1: Emis Killa]

Ah, quando ho iniziato, avevo gli occhi della fame (Seh)

Prima di te, prima di quel tale che trappa e prima dei talent

Il mio nome per le strade è ormai immortale perché

Prima che in quel locale in centro l’ho fatto al centro sociale

E prima dei cachet, quando ‘sta merda era fratellanza

E dormivamo in quattro nella stessa stanza (Seh)

Ho fatto della mia arroganza un pregio, tratto il meglio dal peggio

Da quel parcheggio a firmare un milly per una major

Nessun privilegio (No), ma ben diverso dagli altri

Privi di ego finiti per rassegnarsi (Già)

Tornassi indietro, farei gli stessi passi e pure quelli falsi

Rispetto alle carezze, ho imparato più dagli schiaffi

Gli incastri, le battle, gli impianti guasti sul palco

La street e l’alcol, tutto questo mi ha portato in alto

E chi non c’è passato mai lo capirà

E ora, mentre tu fallisci, io rimango qua, capita

[Ritornello: Emis Killa & Lazza, Lazza]

Se penso a me dieci anni fa

Solo per strada come un morto di fame

Senza cachet, anche in un bar

Probabilmente avrei cantato uguale

Fanculo ai “se”, fanculo ai “ma”

Se non hai nulla, tanto vale rischiare

Oggi so che sei ancora qua

Quando anche l’ultima speranza mi scade (Ehi, okay)

[Strofa 2: Lazza]

Agosto ’94, vengo al mondo

Gli anni passano e non tengo il conto

Il freddo in strada che mi taglia il volto

Scopro il rap, salgo su mille pullman, mille treni, ah

E se finisce che è tardi, ritorno a piedi

Ci pensi oggi? Se non avessi rischiato

Sarei rimasto solo con le mani in mano nel caos

A sedici anni fuori scuola lo schiaffo del soldato

Oggi che fuori dal club fanno a schiaffi ed è sold out

Ne ho visti tanti fallire e pochi rifarsi

Tanti, come i tattoo sul mio corpo moltiplicarsi

Quindi oggi che forse qualcosa inizio a capirne

So che i primati o stanno nel Guinness o sono scimmie

Ci son rimasto male perché su di te ho puntato

Ma forse torna il rap e ti vedo un po’ preoccupato

Non farlo solo perché va di moda o te ne pentirai

Soltanto il diavolo e Dio qua sono sempre in hype

[Ritornello: Emis Killa & Lazza]

Se penso a me dieci anni fa

Solo per strada come un morto di fame

Senza cachet, anche in un bar

Probabilmente avrei cantato uguale

Fanculo ai “se”, fanculo ai “ma”

Se non hai nulla, tanto vale rischiare

Oggi so che sei ancora qua

Quando anche l’ultima speranza mi scade

[Outro: Nebbïa]

Oh!

Tutti ‘sti fanghi ‘i ora

Fannu tutti “skrrt”, “ski”, “bang”, “gang”, “sdeng”

Ma itici a cacari ‘a minchia

Mancu iddi ‘u sannu soccu ricinu

Ma itivi attintari Keta Music 3 ‘i me frati Emis Killa, teìste ‘i minchia!