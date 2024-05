Que pasa è una canzone di Mida presentato durante il suo percorso ad Amici 2024 e presente nel suo ep “Il sole dentro“. Un brano dal perfetto sapore estivo scritto da Christian Prestato, Elisa Mariotti, Gianmarco Grandine e Rondine. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Clicca qui per ascoltare “Que Pasa” di Mida e vedere il visualizer video su YouTube.

Leggi il testo di “Que pasa” di Mida, presentata ad Amici 2024.

Ti ho preso un fiore per strada

M’ama non m’ama

Questo fine settimana

Non mi sparire, dobbiamo uscire

La selezione all’entrata

Fuori da casa como te llamas

Resti a dormire? Si fa per dire

Ma se ballano tutti tranne te

Hai preso la mira con gli occhi come i cecchini sui tetti

Ma se ballano tutti tranne me

E mi sento un problema

Solo per questa sera

Mi punti le mani a pistola e mi fai “Hola que pasa”

Non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola e mi fai “Hola que pasa”

Bella e dannata comе Caracas

Bella e dannata come Caracas

Non avеre paura, ti amo come il maldito dinero

E se il futuro è vestito di nero

È perché gioventù no habla italiano

Tuo padre ci guarderà strano

C’è una cosa a cui non può dire stop

Che stasera se vuoi

Mi punti le mani a pistola e mi fai “Hola que pasa”

Non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola e mi fai “Hola que pasa”

Bella e dannata come Caracas

Bella e dannata come Caracas

Ma se ballano tutti tranne te

Hai preso la mira con gli occhi come un professore tra i banchi

Ma se ballano tutti tranne me

E mi sento un problema, solo per questa sera

Mi punti le mani a pistola e mi fai “Hola que pasa”

Non è tempo di tornare a casa

Mi punti le mani a pistola e mi fai “Hola que pasa”

Bella e dannata come

Caracas

Bella e dannata come Caracas