Emis Killa, Keta Music Vol. 3 è il nuovo mixtape

La saga di mixtape Keta Music ha accompagnato la carriera di Emis Killa, praticamente fin dagli esordi.

Il primo capitolo, Keta Music, fu pubblicato nel 2009, tre anni prima de L’erba cattiva, il primo album ufficiale del rapper di Vimercate. In Keta Music, erano presenti collaborazioni, tra gli altri, anche con Fedez, Ensi e Jack The Smoker.

Nel 2015, arrivò il secondo mixtape della saga, Keta Music Vol. 2, pubblicato tra gli album Mercurio e Terza Stagione. Nel secondo capitolo, abbiamo trovato featuring con Gué Pequeno, Lazza, Jamil, MadMan, Gemitaiz, Clementino, Jake La Furia, Luchè e Vacca.

Nel 2021, Emis Killa pubblicherà il terzo capitolo della saga, Keta Music Vol. 3, che sarà disponibile a partire dal prossimo 23 luglio. La pubblicazione del mixtape è stata anticipata da una serie di ledwall, comparsi a Milano, raffiguranti immagini storiche tratte dai live dell’artista.

Oggi, è stata svelata la tracklist del mixtape. Per questo terzo volume, Emis Killa ha collaborato con J Lord, Lazza, Rose Villain, Madame, Gemitaiz, Jake La Furia, Montenero, RollzRois, Mera, Not Good e Massimo Pericolo.

I producer che hanno lavorato all’album, invece, sono 2P, 2nd Roof, Dj Shocca, Andry The Hitmaker, Lazza, Mace, Swan e Big Joe.

La copertina ritrae Emis Killa con una tigre bianca al guinzaglio, una cover ispirata a Mike Tyson. Attraverso il proprio profilo Instagram, il rapper ci ha tenuto a precisare che la tigre presente nello scatto era reale e che non si tratta di un fotomontaggio.

Di seguito, trovate la tracklist di Keta Music Vol. 3.

Emis Killa – Keta Music Vol. 3

1. Qualche sasso

2. No police no problem feat. J Lord

3. Morto di fame feat. Lazza

4. Psyco feat. Rose Villain

5. Notte gialla feat. Madame

6. Jam Session feat. Gemitaiz

7. I soldi degli altri feat. Jake La Furia & Montenero

8. Street movie feat. Jake La Furia & RollzRois

9. Piede in strada feat. Mera

10. Giovani eroi feat. Not Good

11. Nel male e nel bene feat. Massimo Pericolo