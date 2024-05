Sexy Magica è il titolo del brano inedito presentato da Sarah Toscano nel programma Amici di Maria De Filippi. La cantante fa parte della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ed è l’allieva che ha mostrato una maggiore crescita e maturità nel percorso all’interno del talent show. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato.

Ecco il testo della canzone “Sexy Magica” cantata da Sarah Toscano.

Persi dentro un grande vortice

Sciogli il ghiaccio come Antartide

La luce mi sfiora

La notte è ancora lunga

Per noi

Non lo vedi

Che vorrei da te?

La luna in questo club

Le frasi al neon

E dentro questa musica

Dj metti l’ultima

Sento come volessi correre via

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica

Ora portami via

Se fosse l’unica

Nell’aria

Se tra la folla resti con me

Io sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

L’autostrada che scorrе

Sembrerà

Un mare nеro

Ed io tra le onde

E sento il caldo sulla pelle

E rumori di flash flash

Bloody mary desideri

Che vorrei da te?

La luna in questo club

Le frasi al neon

E dentro questa musica

Dj metti l’ultima

Sento come volessi correre via

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica

Ora portami via

Se fosse l’unica

Nell’aria

Se tra la folla resti con me

Io sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

E volano scintille dalla luna

Come mai rende questa notte meno buia

Dammi dammi una notte

Sexy amore magica

Ora portami via

Se fosse l’unica

Nell’aria

Se tra la folle resti con me

Io sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica

(io lei tu)

Sexy amore magica