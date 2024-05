Ecco la traduzione in italiano della canzone “Mammamì” di Petit.

Uh mamma mia, vado fuori quando ti muovi così (ti-tah)

Non posso lasciarti sola

È un amore che ritorna

Sarà un insieme di cose

Ma va bene anche stavolta

Parli sotto le lenzuola

Non voglio sapere l’ora

Farlo per tutta la notte

Senza avere una risposta

Dimmi come fai

Scenderesti ora per me

Scriveresti il mio nome

Sul cuore

Ma ora dimmi se tu lo sai

Che ora non può finire

Voglio stare solo con te

Dove ci porterà l’aria del mare

Scappiamo via di qua

E canto una canzone d’amore

Sotto il cielo blu

E dopo ti dirò (ti-tah)

Uh mamma mia (uh mamma mia), vado fuori quando ti muovi così

Uh mamma mia (uh mamma mia), mi rubi il cuore sì ma tanto c’est la vie (ti-tah)

Uh mamma mia (uh mamma mia)

Uh mamma mia

Uh-uh-uh

Forse un po’ sei strana

Però, dai, mi piaci, balli nel locale

Sai che questo no non fa per me

Ma tu no non lo puoi sapere

Fai così solo perché

Poi ti piace se fa male ancora

Saliamo in macchina

Se ci sei tu non sai quanto caldo fa

E canto una canzone d’amore

Sotto il cielo blu

E dopo ti dirò (ti-tah)

Uh mamma mia (uh mamma mia), vado fuori quando ti muovi così

Uh mamma mia (uh mamma mia), mi rubi il cuore sì ma tanto c’est la vie (ti-tah)

Uh mamma mia (uh mamma mia)

Uh mamma mia

Uh mamma mia (uh mamma mia)

Mi rubi il cuore, sì ma tanto c’est la vie

Andiamo via piccola

Che la notte la notte ritorna e poi se ne va

Andiamo via ma non far sapere

Solo un’ora, già un’ora, già un’ora ci resterà, ci resterà

Uh mamma mia (uh mamma mia), vado fuori quando ti muovi così

Uh mamma mia (uh mamma mia), mi rubi il cuore, sì ma tanto c’est la vie (ti-tah)

Uh mamma mia (uh mamma mia)

Uh mamma mia

Uh mamma mia (uh mamma mia)

Mi rubi il cuore, sì ma tanto c’est la vie

Mi rubi il cuore, sì ma tanto c’est la vie (ti-tah)