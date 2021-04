Mille parole è il titolo del nuovo singolo di Aka7even, concorrente di Amici 20.

Il brano è una dichiarazione d’amore per l’altra metà, un invito a fidarsi di lui insieme ad un elenco di qualità e di elementi irrinunciabili dell’amata (“Sai già che ho bisogno di te a fianco, Sai già che con te ho rivisto il bianco, Tieni la mano”). Una semplice parola ne vale più di mille, hanno più significato (“Ma con te una parola, Vale più di mille messe assieme, Vale più di lasciarsi cadere”).

Qui sotto audio e testo della canzone “Mille parole” di Aka7even

Aka7even, Mille parole, Testo

Gioco di sguardi

È nato per caso da come mi guardi e

Come ti guardo quando ti arrabbi

Tu che sorridi

I tuoi occhi mi dicono cose che non sai nemmeno

Tipo che ti amo

Tipo che tremo

Quando ti vedo

Sai già che ho bisogno di te a fianco

Sai già che con te ho rivisto il bianco

Tieni la mano

Stringila forte

Parlami ancora

Ho vuoti di memoria

Ma con te una parola

Vale più di mille messe assieme

Vale più di lasciarsi cadere

Vale più di ogni altra cosa che non passa

Vale più di quanto vale la mia faccia

La tua faccia è così bella

Che fa sentire bello anche me

Proprio me

Anchе se rimango solo

Non mi ci sento se pеnso a te

Penso che

Si siamo diversi

Sai che gli opposti si attraggono

Noi siamo il diavolo e l’angelo

Io le tue foglie tu l’albero

Tu la città io la periferia

Mi fai sentire nella terra mia

Perché con te sono a casa

Perché tu sei la mia casa

Casa mia

Sai già che ho bisogno di te a fianco

Sai già che con te ho rivisto il bianco

Tieni la mano

Stringila forte

Parlami ancora

Ho vuoti di memoria

Ma con te una parola

Vale più di mille messe assieme

Vale più di lasciarsi cadere

Vale più di ogni altra cosa che non passa

Vale più di quanto vale la mia faccia

Vale più di mille messe assieme

Vale più di lasciarsi cadere

Vale più di ogni altra cosa che non passa

Vale più di quanto vale la mia faccia