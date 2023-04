Milioni è un brano presente nel prossimo disco di Gazzelle, Dentro, con la collaborazione di Fulminacci.

“E se il mondo finisse davvero domani io continuerei a farlo.. sempre mettendoci DENTRO tutto quello che questa vita mi da”… con questa frase ci aveva lasciato Gazzelle alla vigilia dell’uscita di “IDEM”, il suo ultimo singolo. Venerdì 21 aprile 2023 sono stati rilasciati altri brani inediti, tra nuovi e già condivisi, come “Qualcosa che non va”; “IDEM”; “È andata come è andata”; “Quello che eravamo prima (feat. thasup)”; “Non lo dire a nessuno” e “Milioni (feat Fulminacci)”.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e significato del pezzo.

Gazzelle feat. Fulminacci, Milioni, Testo della canzone

Senza tutte quelle stupide, noiose, luride emozioni

Avrei già fatto un sacco di milioni di sogni migliori

Quelle solite ridicole, carine, vuote e sdolcinate

Frasi fatte, sì, ma fatte male

Non dormo più, alcune sere mi intristisco un po’

Ma non capisco, boh

E giro come una trottola, come un calcio in culo

Come un satellite in orbita, come una luce in mezzo al buio

Faccio quello che sento, ma mica mi diverto

L’ultima volta che ho sorriso era in un palazzetto

Io non lo so

Che succede quando resto solo е mi perdo dentro di te

È comе andarsene in giro di notte a cercarsi alle

Io non lo so

Quando perdo la testa e tu resti comunque vicino a me

E mi fai stare peggio, è tremendo, sparisco, ma non per te

Che stai nel primo disco, nel secondo disco, ma sai com’è

Sì, ma basta con i viaggi nella testa, le allucinazioni

Voglio fare un sacco di milioni di errori, ma nuovi

Mentre gli altri scoloriscono, ma non spariscono

E giro come una ventola di un ventilatore

Come le ali di una libellula, come di notte un girasole

E spreco tanto tempo, ma mica mi lamento

L’ultima volta che ho sorriso ero sul pavimento

Io non lo so

Che succede quando resto solo e mi perdo dentro di te

È come andarsene in giro di notte a cercarsi alle

Io non lo so

Quando perdo la testa e tu resti comunque vicino a me

E mi fai stare peggio, è tremendo, sparisco, ma non per te

Che stai nel primo disco, nel secondo disco, ma sai com’è

Io non lo so

Quante volte ho girato di notte perdendomi, però

Scomparire è più facile che riapparire

Io non lo so

Quando perdo la testa e tu resti comunque vicino a me

E mi fai stare peggio, è tremendo, sparisco, ma non per te

Che stai nel primo disco, nel secondo disco, ma sai com’è

Scomparire è più facile che riapparire

Gazzelle feat. Fulminacci, Milioni, Ascolta la canzone, significato

Cliccando qui potete ascoltare l'audio su YouTube, a seguire -invece- lo streaming del brano.

Gazzelle parla di confusione e della sensazione di smarrimento con una vita che, spesso, tramortisce e confonde. E in tutto questo, appare sempre più evidente la voglia di scappare, di sbagliare e di fare “milioni di errori” solo per il gusto di poterli e compiere, e, sopratutto, di avere la sensazione di pover vivere appieno.