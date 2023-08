Nuovo capitolo musicale per Miley Cyrus che, dopo il rilascio del singolo “Used to Be Young“, ha condiviso anche una serie di racconti e interviste in una serie omonima su TikTok. E la cantante, in una di queste clip, ha raccontato che non la vedremo molto presto in tour. Una scelta ben ponderata che lei stessa ha provato a spiegare.

“Ciò che la gente non capisce veramente del tour è che lo spettacolo dura solo 90 minuti, ma questa è la tua vita. Se ti esibisci a un certo livello di intensità ed eccellenza, dovrebbe esserci la stessa quantità di recupero e riposo”

Una critica alla frenesia e ai ritmi di un tour che prevedono una serie di date, in giro per il mondo, spesso ravvicinate fra loro.

Miley Cyrus ha poi continuato:

“C’è un livello di ego che deve recitare una parte, un ruolo, che sento che viene abusato quando sono in tournée e una volta che si accende, è difficile spegnerlo. E penso che quando alleni il tuo ego essere attivo ogni singola notte, per me è l’interruttore più difficile da disattivare”

Ha quindi spiegato quanto sia importante mantenere un equilibrio proprio per il suo ruolo di cantautrice:

“Avere ogni giorno una relazione tra te e gli altri esseri umani come soggetto e osservatore non è salutare per me, perché cancella la mia umanità e la mia connessione e senza la mia umanità [e] la mia connessione non posso essere una cantautrice, che è il mio priorità”

Dinanzi ad un possibile fraintendimento legato al suo rapporto con il pubblico, Miley Cyrus si è poi spiegata meglio, successivamente:

“Per chiarezza, mi sento connessa ai miei fan ORA più che mai. Quando vinco, vinciamo NOI. Anche se non li vedo faccia a faccia ogni sera ad un concerto, i miei fan sono profondamente sentiti nel mio cuore. Semplicemente non voglio dormire su un autobus in movimento. Non è la cosa migliore per me in questo momento, e se hai seguito la mia carriera sai che cambio sempre idea e il modo in cui mi sento al riguardo, potrebbe anche essere così questa volta”

Ma per il momento, nessun tour in programma nel 2023 o 2024.