Miley Cyrus sta rilasciando una serie di clip (siamo a quota 35) legati al nuovo singolo “Used to be young“. Nei video, caricati su TikTok, la cantante parla del suo passato tra riflessioni e aneddoti inediti. Recentemente la cantante ha ricordato il suo Bangerz tour del 2014 (circa 10 anni fa) e ha svelato di non aver guadagnato praticamente nulla al termine degli show (“non ho guadagnato un centesimo da questo tour perché volevo che fosse eccellente”).

Miley ha spiegato che ha fatto fatica a trovare persone che vedessero la sua visione creativa, aggiungendo:

“Molte di queste idee erano così stravaganti che nessuno voleva davvero supportarmi nella realizzazione di queste scenografie, quindi avevo grandi pupazzi, letti sovradimensionati, è uscito dalla mia faccia sulla mia lingua”.

La cantante ha poi continuato nel racconto, sottolineando come la gente le continuasse a chiedere “Perché stai facendo questo? Farai circa 100 spettacoli e non guadagnerai soldi”

Ma per Miley Cyrus il tour è stato molto più importante del guadagno:

“Non c’è nessuno su cui preferirei investire se non in me stessa. Quindi ho pagato tutto per renderlo esattamente quello che pensavo che io e i fan meritassimo”

Fondamentale come sostegno e per la realizzazione dell’intero tour è stata la presenza di Diana Martel come direttrice creativa:

“Diane Martel mi dice, ‘Come vorresti concludere questo concerto?’ Tipo, ‘Lo show è così grande, come vuoi finirlo?’ e volevo concluderlo con un riferimento al Truman Show. Così ho volato su un hot dog gigante, ovviamente, e me ne sono andato attraverso tutte le nuvole e il segnale di EXIT, come fa Jim Carrey, perché sentivo che The Truman Show era davvero un riflesso della mia vita”

Miley Cyrus, niente nuovo tour in programma

Il Bangerz Tour è stato il quarto tour di Miley Cyrus, a promozione del suo album Bangerz, e ha visto 78 concerti in nove mesi.

Recentemente, la cantante ha negato l’idea di tornare in tour nel 2023 o 2024:

“Avere ogni giorno una relazione tra te e gli altri esseri umani come soggetto e osservatore non è salutare per me, perché cancella la mia umanità e la mia connessione e senza la mia umanità [e] la mia connessione non posso essere una cantautrice, che è il mio priorità. Per chiarezza, mi sento connessa ai miei fan ORA più che mai. Quando vinco, vinciamo NOI. Anche se non li vedo faccia a faccia ogni sera ad un concerto, i miei fan sono profondamente sentiti nel mio cuore. Semplicemente non voglio dormire su un autobus in movimento. Non è la cosa migliore per me in questo momento, e se hai seguito la mia carriera sai che cambio sempre idea e il modo in cui mi sento al riguardo, potrebbe anche essere così questa volta”