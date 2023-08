Il nuovo singolo di Miley Cyrus, Used to be young, è tra i brani più ascoltati e il video tra quelli di maggior tendenza su YouTube. Il pezzo ha attirato un’ottima attenzione mediatica ma, oltre a ciò, ha conquistato il plauso di una delle più iconiche cantanti degli ultimi anni, Adele. L’artista britannica si stava esibendo dal vivo quando, di fronte al pubblico presente, ha voluto confessare una cosa:

“Sono ossessionata dal nuovo singolo di Miley Cyrus, Used to be young...” ha ammesso, con aria entusiasta, accompagnata dall’applauso dei presenti. In breve tempo la clip è diventata virale fino ad arrivare proprio a Miley Cyrus che l’ha condivisa, emozionata.

“.@Adele, ho pensato spesso a te mentre scrivevo questa canzone – ho sempre sperato che ti piacesse. Questo significa tantissimo per me. Ti amo. Missione compiuta”

A seguire potete vedere il video della dichiarazione con le parole di ringraziamento di Miley.

.@Adele, I thought of you often while writing this song – always hoped that you would love it. This means the world to me. I love you. Mission accomplished. https://t.co/w1l8igUXSb — Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 26, 2023

Nelle scorse ore, Miley Cyrus ha rivelato su Instagram che sarebbe uscita una “serie”, chiamata anche quella Used To Be Young, e ha detto ai fan di seguirla sulla sua pagina TikTok.

Queste le parole per l’annuncio del brano:

Used to be young. 25 agosto. Queste parole sono state scritte quasi 2 anni fa all’inizio del mio Endless Summer Vacation. È stato in un momento in cui mi sentivo incompresa. Ho trascorso gli ultimi 18 mesi a dipingere un’immagine sonora della mia prospettiva da condividere con voi. È arrivato il momento di pubblicare una canzone che potrei perfezionare per sempre. Anche se il mio lavoro è finito, questa canzone continuerà a scriversi da sola ogni giorno. Il fatto che rimanga incompiuta fa parte della sua bellezza. Questa è la mia vita in questo momento… incompiuta ma completa. Miley

In merito alla serie “Used to be young” ha raccontato:

“A volte sembra che la mia vita sia iniziata quando è nata Hannah Montana. Ma prima di Hannah c’era Miley. La mia fantasia era illuminare il mondo con risate, musica e momenti iconici che durassero oltre la mia vita. Decenni dopo continuo a realizzare il mio scopo grazie all’amore fornito dai miei fan. Questa serie ‘Used To Be Young’ è ispirata al mio nuovo singolo. Ripensando alla mia vita e condividendo storie non raccontate dal 1992 ad oggi. Cominciamo dall’inizio…. Per sempre, Miley”