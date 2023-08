Used to be young è il nuovo singolo di Miley Cyrus tratto dall’ultimo disco di inediti della cantante, Endless Summer Vacation. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere traduzione, testo e significato, insieme al video ufficiale del brano, rilasciato il 25 agosto 2023.

Used to be young, Significato, ascolta la canzone e guarda il video

A proposito di “Used To Be Young”, Miley Cyrus dichiara:

“Questa canzone parla di onorare chi siamo stati, di amare chi siamo e di celebrare chi diventeremo. Mi sento orgogliosa quando rifletto sul mio passato e ottimista quando penso al futuro. Sono grata ai miei fedelissimi fan che ogni giorno trasformano i miei sogni in realtà. Vi sono sinceramente riconoscente per il vostro costante sostegno. Questa canzone è per voi”

Queste, invece, le parole in merito al video ufficiale che accompagna la canzone (cliccate qui per vederlo):

“È estremamente emozionante, perché interpreto mia mamma da bambina e potevo vederla all’interno della telecamera utilizzando una tecnologia con cui ho trasmesso in diretta streaming con mia madre. Così potevamo vederci e mentre lei ballava sulle note del brano mi ha fatto piangere, ridere e provare tante emozioni vere. Credo che tutto ciò faccia entrare le persone in contatto con emozioni vere, che non mi sembra riescano a venire fuori molto in questi tempi”

Cliccando qui potete ascoltare “Used to be young” e vedere il video ufficiale.

Miley Cyrus, Used to be young, Testo della canzone

The truth is bulletproof, there’s no foolin’ you

I don’t dress the same

Me and who you say I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my livin’ fast somewhere in the past

‘Cause that’s for chasin’ cars

Turns out open bars lead to broken hearts

And goin’ way too far

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ‘causе I used to be young

Take onе, pour it out, it’s not worth cryin’ ‘bout

The things you can’t erase

Like tattoos and regrets, words I never meant

And ones that got away

Left my livin’ fast somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms empty out as soon

There’s somewhere else to go, oh

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ‘cause I used to be young

Oh

Oh

Oh woah, oh woah

Oh woah, oh, yeah

Woah

Woah

Oh woah, oh woah

Oh woah, oh

I know I used to be crazy

Messed up, but, God, was it fun

I know I used to be wild

That’s ‘cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That’s ‘cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ‘cause I used to be young

Miley Cyrus, Used to be young, Traduzione della canzone

La verità è a prova di proiettile, non puoi prenderti in giro

Non mi vesto allo stesso modo

Io e chi dici che ero ieri

Abbiamo preso strade separate

Ho lasciato la mia vita veloce da qualche parte nel passato

Perché è inseguendo le auto

Che si scopre che le sbarre aperte portano a cuori spezzati

E sto andando troppo lontano

Lo so, ero pazza

So che una volta ero divertente

Dici che ero selvaggia

Dico che ero giovane

Mi dici che il tempo mi ha cambiato

Va bene, ho fatto una bella corsa

Lo so, ero pazza

Questo perché ero giovane

Prendine uno, versalo, non vale la pena piangere

Le cose che non puoi cancellare

Come tatuaggi e rimpianti, parole che non avevo mai pensato

E quelli che sono fuggite

Ho lasciato la mia vita veloce da qualche parte nel passato

E ho preso un’altra strada

Si scopre che le stanze affollate si svuotano presto

C’è un altro posto dove andare, oh

Lo so, ero pazza

So che una volta ero divertente

Dici che ero selvaggia

Dico che ero giovane

Mi dici che il tempo mi ha cambiato

Va bene, ho fatto una bella corsa

Lo so, ero pazza

Questo perché ero giovane

OH

OH

Oh, oh, oh, oh

Oh woah, oh, sì

Woah

Woah

Oh, oh, oh, oh

Oh wow, oh

Lo so, ero pazza

Incasinato, ma, Dio, è stato divertente

So che ero selvaggia

È perché ero giovane

Quelle notti sprecate non sono sprecate

Li ricordo tutti

Lo so, ero pazza

È perché ero giovane

Mi dici che il tempo mi ha cambiata

Va bene, ho fatto una bella corsa

Lo so, ero pazza

È perché ero giovane