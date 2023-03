È online il video ufficiale di “Milano è la metafora dell’amore”, il nuovo singolo dei Baustelle, formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. Il nuovo brano anticipa l’attesissimo nuovo album “Elvis”, in uscita per BMG il 14 aprile e già disponibile in pre-order. I Baustelle si preparano a tornare live in primavera con un tour tutto sold out nei più prestigiosi club italiani, per poi proseguire il loro viaggio musicale nei principali festival con “Elvis tour”, a cui si sono aggiunti sette imperdibili nuovi live, prodotti e organizzati da Vivo Concerti.

Baustelle, Milano è la metafora dell’amore, Significato canzone

“Milano è la metafora dell’amore” è una fotografia nitida dell’hinterland milanese: la metropoli di Milano, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica. Milano, qui cantata con irriverenza e allegria dalla band, è la città in cui perdersi, è un’esperienza da voler tatuare sulla propria pelle.

Baustelle, Milano è la metafora dell’amore, Ascolta la canzone e guarda il video

Con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi e la produzione di Borotalco.tv, il videoclip – realizzato grazie al Comune di Milano, Gabinetto e Segreteria del Sindaco, Assessorato alla Cultura e Lombardia Film Commission – è ambientato nella Terrazza sull’Arco Trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II, che offre una visuale suggestiva della città di Milano, qui raccontata dalla band con l’ormai solita dose di provocazione e di coscienza dei tempi attuali. Nel videoclip si alternano immagini della performance della band sulle note di questo frizzante brano ad inquadrature della città trasversale per eccellenza, fatta di luoghi stereotipo, ma anche di verità nascoste, a cui i Baustelle aggiungono immancabilmente il loro tocco di rock and roll.

Potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale cliccando qui.

Milano è la metafora dell’amore, Testo canzone

Ti attacca la rabbia il cane di Tolstoj

Commenta la Bibbia Pamela di via Uruguay

Mi mandi un messaggio

Per dirmi che mi aspetti e che ci stai

Arcangelo azzurro elettrico di Dateo

Con occhi di giada di sacro scarabeo

Abbronzati a Nolo

Che cazzo te ne frega del Circeo

Milano è la metafora dell’amore

Di tutto ciò che cambia, della vita che va

Da sola in una grande geografia del dolore sta

Io sono un disperato, ho massacrato il mio cuore

Spacciato dalla nascita, ma questa città

Ti uccide e ti resuscita, si nasce e si muore

Qui resta bellissimo perdеrsi, verificare l’effеtto che fa

A Porta Venezia o all’Isola dentro un bar

Ti voglio baciare, Gesù Cristo Superstar

Un tossico dorme in piazza Cincinnato

E lì si fa, oh

Da via San Gregorio a Brenta, da Gorla a Rho

Tra l’ultima birra e il tempo che più non ho

C’è in mezzo un respiro, la pelle dei ragazzi, il rock and roll

Milano è la metafora dell’amore

Di tutto ciò che cambia, della vita che va

Da sola contro il mondo di fascismo e squallore sta

Milano è il vero simbolo dell’amore

Di tutto ciò che cambia, della vita che va

Milano è la metafora dell’amore

È l’ultimo spettacolo, la vita che va

Magnifica in un’epoca da dimenticare sta

Io sono innamorato, custodisco il tuo cuore

Nel buio sempre brancolo, ma questa città

Ci uccide e ci resuscita e si cresce e si muore

Qui resta bellissimo perdersi, verificare se un senso ce l’ha