Elvis è il titolo del nuovo disco dei Baustelle, in uscita il 14 aprile 2023. Il disco è stato anticipato dall’uscita del singolo “Contro il mondo”, già fuori ovunque. La formazione composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Basreghi nel 2023 si prepara a tornare live con un tour tutto sold out, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Elvis è il nono album in studio dei Baustelle e giunge a distanza di cinque anni da “L’amore e la violenza, vol.2”. La copertina, realizzata da Marco Cella con la direzione artistica di Gian Luca Fracassi, riconferma la nuova direzione dell’estetica del gruppo, fatta di raffinatezza e contemporaneità, senza mai abbandonare quello sguardo al passato costitutivo della band. Sui loro canali ufficiali ieri è stata pubblicata una clip in onore dell’86° anniversario della nascita di Elvis, a voler anticipare l’annuncio dell’uscita di questo nuovo album. Il loro progetto sarà disponibile in formato CD, vinile oro in edizione limitata e numerata, vinile bianco in edizione limitata e numerata e vinile nero.

Il nuovo singolo, Contro il mondo, è descritto come il primo assaggio di ciò che ci attende con l’uscita del nuovo disco. In questo brano danno prova ancora una volta della loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all’avanguardia nel racconto della realtà che ci circonda. Nel brano la quotidianità fatta di yoga, di aperitivi e di routine si scontra con la necessità di evasione che culmina in un grido di ribellione, il tutto a suon di rock and roll e atmosfere retrò, in pieno stile Baustelle.

Annunciato anche il tour previsto nel 2023: il 2 maggio a Firenze, Tuscany Hall, il 3 maggio a Roma all’Atlantico, il 5 maggio a Bologna all’Estragon, il 6 maggio a Venaria Reale (TO) al Teatro della Concordia, l’8 e il 9 maggio a Milano all’Alcatraz e l’11 e il 12 maggio nuovamente a Bologna all’Estragon. Tutte le informazioni potete trovarle cliccando qui.