Michele Bravi si esibirà durante l’estate con il tour Michele Bravi – Live Piano e Voce, sei date che si terranno a Villanova di Ostuni, San Romano in Garfagnana, Teramo, Jesolo, Majano e Catania. Tutti i dettagli, sono disponibili in fondo.

I biglietti sono disponibili da mercoledì 23 giugno sul sito ufficiale di Vivo Concerti. Dalle ore 11 di lunedì 28 giugno, i biglietti saranno acquistabili anche presso tutte le rivendite autorizzate.

Oltre a questo tour estivo piano e voce, Michele Bravi tornerà ad esibirsi dal vivo anche in autunno con La Geografia del Buio Tour. Di seguito, ricordiamo le date: il 9 novembre al Campus Music Industry di Parma, il 14 novembre al Fabrique di Milano, il 18 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale, il 21 novembre all’Hall di Padova, il 24 novembre al Viper Theatre di Firenze, il 27 novembre al Locomotiv Club di Bologna, il 4 e il 5 dicembre al Teatro Centrale di Roma, il 7 dicembre al Duel Beat di Pozzuoli e l’11 dicembre a Modugno.

Michele Bravi è reduce dalla pubblicazione del singolo Falene, che vede la partecipazione della band britannica, Sophie and The Giants, noti in Italia soprattutto per la hit Hypnotized, collaborazione con i Purple Disco Machine, quadruplo Disco di Platino.

Michele Bravi, Live Piano e Voce 2021: le date

Venerdì 23 luglio 2021 – Villanova di Ostuni (BR) – Porto Vecchio (concerto all’alba)

Lunedì 2 agosto 2021 – San Romano in Garfagnana – Fortezza delle Verrucole

Domenica 8 agosto 2021 – Teramo – Teramo Natura Indomita

Giovedì 12 agosto 2021 – Jesolo (VE) – Suonica Festival

Venerdì 13 agosto 2021 – Majano (UD) – Area Concerti del Festival di Majano

Martedì 14 settembre 2021 – Catania – Villa Bellini