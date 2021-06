Falene è il titolo del nuovo singolo di Michele Bravi feat. Sophie and the Giants rilasciato oggi, 18 giugno 2021.

Nella canzone, il racconto si costruisce a partire da un ritmo serrato, quasi ipnotico con sonorità trasportano l’ascoltatore in mondo lontano, in una giungla esotica, dove si viene accolti dalle voci di Michele e di Sophie and The Giants, artista multiplatino che per la prima volta canta in italiano e racconta così il sodalizio artistico con Michele Bravi:

“Sono emozionata all’idea che le persone ascoltino questo brano! È stato molto divertente collaborare con Michele Bravi, che reputo un artista di grande talento. Ho dovuto imparare anche l’Italiano ed è una cosa che ho sempre sognato (ora divenuto finalmente realtà!). Falene è un brano bellissimo, pieno di significato specialmente per i tempi in cui viviamo oggi. Spero che le persone avranno modo di rispecchiarsi nel testo e spero si divertiranno e balleranno ascoltandolo, esattamente come me ogni volta che sento questa canzone!”

Le fa eco lo stesso cantautore, sottolineando l’entusiasmo di questa collaborazione inedita.

“Condividere con Sophie lo spazio di una canzone è un grande onore. È stata tanto generosa a incontrarsi con me attraverso lingue diverse in un’unica storia musicale. Trovo nel suo talento una luce fortissima e una grande ispirazione. La sua musica è genuina e urgente e poter scriverne insieme è un bellissimo privilegio.”

Potete ascoltare Falene di Michele Bravi feat. Sophie and the Giants qui sotto mentre, a seguire, trovate il testo del brano.

Me l’hai detto mille volte

Di non scriverti la notte

Quando torno posso dirti una bugia

Ma che male fa?

Mentre balli tra le ombre

Con un velo di diamante sulla fronte

Mi sorridi e poi vai via

E ti seguo per un attimo come un pensiero

Dove ti nascondi se cade il tuo impero

Dimmi cosa vuoi dimenticare

La luna taglia il cielo in verticale

Stanotte siamo due frammenti di vetro

Resti sulle labbra come un segreto

Io non ti ho mai detto come amare

E tu non mi hai mai dеtto come fare

Come si fa a incontrarsi in un’altra città?

E sе mi perdo questa notte vienimi a cercare

Balliamo al buio come le falene

Sotto una luna azzurra di Colombia

Con il vento che suona una cumbia

E ora non ho niente da perdere

Ora che sei con me stasera

Nella pioggia dell’estate o sotto al sole

Portami via che non importa dove

Portami via che non importa dove

Portami via che non importa

Yeah, i’ve been waiting for you all day

And I don’t want you to know

I heard the door knock

Gonna keep you here with me

Walking until five

Gonna dance around you my way

Come on let me lead you on

It’s all friends here

It’s a really bad idea

But I’ll put you in like I’m a tornado

Baby we can stay here if we just lay low

Know you can avoid me when I’m calling

Baby can avoid me when I’m calling

Stanotte siamo due frammenti di vetro

Resti sulle labbra come un segreto

Io non ti ho mai detto come amare

E tu non mi hai mai detto come fare

Come si fa a incontrarsi in un’altra città?

E se mi perdo questa notte vienimi a cercare

Balliamo al buio come le falene

Sotto una luna azzurra di Colombia

Con il vento che suona una cumbia

E ora non ho niente da perdere

Ora che sei con me stasera

Nella pioggia dell’estate o sotto al sole

Portami via che non importa dove

Portami via che non importa dove

Me ne stavo così in un angolo

Scapperai come gli altri ma tu no

Just as long as you tell me where to run to

We can escape tonight I want you

Ma se mi perdo questa notte vienimi a cercare

Balliamo al buio come le falene

Sotto una luna azzurra di Colombia

Con il vento che suona una cumbia

E ora non ho niente da perdere

Ora che sei con me stasera

Nella pioggia dell’estate o sotto al sole

Portami via che non importa dove

Portami via che non importa dove

Portami via che non importa