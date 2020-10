La geografia del buio, il nuovo disco di Michele Bravi, è stato ufficialmente rimandato al 2021. Dopo il rinvio nei primi mesi del 2020 con l’arrivo del Covid-19 nel nostro Paese -e la sua partecipazione ad Amici Speciali- il cantante ha deciso di posticipare ancora la pubblicazione del suo progetto di inediti.

Ecco le sue parole, via social.

A causa degli ultimi sviluppi che stiamo vivendo, abbiamo deciso di posticipare l’uscita de “La geografia del buio” al 2021.

Non è stata una scelta facile da prendere.

Da una parte, c’è la voglia di regalare un momento di pausa, riflessione e magia a chi ascolta la mia musica, verso cui ho una gratitudine infinita per tutta la pazienza e la gentilezza che mi rivolgono sempre.

Dall’altra, c’è l’esigenza di tutelare il lavoro di una squadra di professionisti che vivono dedicandosi anima e corpo alla realizzazione di un disco e il cui impegno professionale, in questo momento, non può essere riconosciuto nel modo migliore.

Questo disco parla di come dare uno spazio all’incertezza e non avrei mai pensato che avrebbe incontrato questa grande incertezza di gestione.

Spero possiate capire.

È stata davvero una scelta difficile.