Michele Bravi è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. In occasione della finale di ‘Sanremo Giovani’, ha ufficializzato anche il titolo del brano che presenterà, per la prima volta, sul palco del Teatro Ariston, Inverno dei fiori.

Il cantante ha trovato il successo dopo la partecipazione a X Factor nel 2013. E’ stato scelto da Morgan nella sua categoria, Under uomini 16-24. Ha vinto la settima edizione del talent show grazie anche all’inedito -scritto appositamente da Tiziano Ferro insieme a Zibba- dal titolo “La vita e la felicità“.

Il suo primo disco si intitola “A piccoli passi” e viene pubblicato il 10 giugno 2014. Numerosi gli artisti che hanno collaborato con lui nella scrittura del testi: Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Daniele Magro, Piero Romitelli, Emilio Munda e Federico Zampaglione.

Il 2 ottobre esce il secondo Ep (dopo il primo rilasciato in occasione della sua vittoria a X Factor), I hate music. E’ stato inciso completamente in lingua inglese.

Nel suo passato, ha partecipato solo una volta al Festival di Sanremo, nel 2017. Fa parte della categoria Big e presenta “Il diario degli errori”. Si classifica al quarto posto con la canzone che ottiene un buon successo di pubblico e di critica.

Anime di carta è il nuovo album che pubblica dopo la sua partecipazione a Sanremo. Collabora anche con Cristina D’Avena nell’album “Duets, Tutti cantano Cristina” reinterpretando “I puffi sanno”.

Michele Bravi, nel 2018 è tornato ben due volte sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, il 9 febbraio come ospite duettante al Festival di Sanremo 2018 con Annalisa, e il 16 marzo come ospite nel programma Sanremo Young. A maggio di quell’anno, altro grande successo in arrivo insieme ad Elodie con la hit dell’estate Nero Bali.

A maggio 2020 partecipa ad “Amici speciali” di Maria De Filippi, presentando il nuovo singolo “La vita breve dei coriandoli“. Poi pubblica, a gennaio 2021, “Mantieni il bacio” che anticipa la pubblicazione dell’album “La geografia del buio”. Nell’estate 2021 ha duettato con Sophie and The Giants nel brano “Falene“.

Michele Bravi partecipa al Festival di Sanremo 2022 con “Inverno dei fiori“.