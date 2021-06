Dopo “Cinema”, il duetto con Francesca Michielin, Samuele Bersani torna in radio, a partire da venerdì 2 luglio 2021, con “Mezza Bugia“, nuovo singolo estratto dall’album “Cinema Samuele” (Sony Music).

In questo brano, come sottolineato e con intenzione, la voce di Samuele Bersani corre veloce, con fermezza e una punta di cinismo, e canta la rabbia e il risentimento per le menzogne quotidiane, perchè “a far pace col proprio orgoglio… che fatica si fa”.

Così la “mezza bugia” che vizia spesso i rapporti di coppia, conferma l’eccezionale abilità di Bersani nel sintetizzare profonde riflessioni in una manciata di parole (che si fanno anche metafora politica nell’eloquente parallelismo governativo “Non esiste una maggioranza alternativa alla tua”). “Tu mi hai detto una mezza bugia / Per non farmi del tutto paura / Ma ho saputo l’altra metà / Ed è stata a quel punto più dura”

Qui sotto potete ascoltare “Mezza bugia” di Samuele Bersani mentre, a seguire, trovate il testo della canzone.

[Strofa 1]

Tu m’hai detto una mezza bugia

Per non farmi del tutto paura

Ma ho saputo l’altra metà

Ed è stata a quel punto più dura

Ritrovare la vecchia stabilità

Che, tra l’altro, la cervicale sai che male mi fa

Preferisco una mezza bugia

Diluita in il litro di vino

No il bicchiere di verità

Che mi dai da bere al mattino

È un delitto parlarsi così

In mancanza di tatto totale

Viene voglia di non rispondere e di chiudersi a chiave

[Ritornello]

Si salvano soltanto le stranezze

E le proposte oscene che sfoderi ogni volta

E aggiungo le mie spezie al tuo risotto

Invece di stare sulla porta

Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare

Concedo a te l’onore e il gusto di segnare

Per mettere a tacere questa battaglia di parole

Che cosa devo fare?

[Strofa 2]

Indovino il cattivo di un film

Anche in meno di dieci secondi

Ma è diverso nella realtà

Li frequenti e non te ne accorgi

A parte i troppo evidenti

Che finiscono in cronaca nera

Tutti gli altri, tornando a casa, hanno l’agnello per cena

Come mai quando parlo con te

Capovolgi le cose che dico?

Si comincia a discutere

Come fossimo dentro a un partito

Arrivato al suo atto finale

Per mancanza di democrazia

Non esiste una maggioranza alternativa alla tua

[Ritornello]

Si salvano soltanto le stranezze

E le proposte oscene che sfoderi ogni volta

E aggiungo le mie spezie al tuo risotto

Invece di stare sulla porta

Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare

Concedo a te l’onore e il gusto di segnare

Per mettere a tacere questa battaglia di parole

Che cosa devo fare?

[Bridge]

Tu mi hai detto una mezza bugia

Per non farmi del tutto paura

Ma ho saputo l’altra metà

Ed è stata a quel punto più dura

Ritrovare la vecchia stabilità

Questa nausea da trapezista spero che passerà

[Outro]

Mai avute vertigini prima

Mai avuta una perplessità

A far pace col proprio orgoglio

Che fatica si fa