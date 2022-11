72 Seasons è il titolo del nuovo album dei Metallica che sarà disponibile a partire dal 14 aprile 2023.

Prodotto da Greg Fidelman insieme al frontman James Hetfield e al batterista Lars Ulrich, 72 Seasons arriva a circa sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio, Hardwired…To Self-Destruct, pubblicato nel 2016, dal quale furono estratti i singoli Hardwired, Moth into Flame, Atlas Rise!, Now That We’re Dead e Spit Out the Bone e che, in Italia, raggiunse il quarto posto come posizione più alta nella classifica FIMI degli album più venduti, ottenendo anche la certificazione di Disco D’Oro.

L’album sarà pubblicato in diversi formati. Con il pre-order del doppio vinile colorato giallo, dallo store ufficiale di Universal Music Italia entro martedì 29 novembre alle 23:59, inoltre, si potrà ottenere l’accesso anticipato all’acquisto dei biglietti per le date del tour mondiale dei Metallica, l’M72 World Tour 2023-2024, che, in Europa, farà tappa ad Amsterdam, Parigi, Amburgo, Göteborg, Monaco di Baviera, Helsinki, Copenhagen, Varsavia e Madrid.

La prima anticipazione di 72 Seasons è Lux Æterna, disponibile da oggi negli store digitali e sulle piattaforme streaming e come instant track con il pre-order dell’album. Anche il video ufficiale, diretto da Tim Saccenti, è già stato pubblicato.

Le “72 stagioni” che danno il titolo a quest’album, stando alle dichiarazioni ufficiali di Hetfield, non sono nient’altro che “i primi 18 anni della nostra vita che formano il nostro vero o falso io. Il concetto che ci è stato detto chi siamo dai nostri genitori. Una possibile etichettatura su che tipo di personalità siamo. Credo che la parte più interessante di tutto questo sia lo studio continuo di queste convinzioni di base e di come esse influenzino la nostra percezione del mondo di oggi. Gran parte della nostra esperienza adulta è una rievocazione o una reazione a queste esperienze infantili. Prigionieri dell’infanzia o liberi da quelle catene che ci portiamo dietro”.

Di seguito, la tracklist dell’album.

Metallica – 72 Seasons: tracklist

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had a Son

10. Too Far Gone?

11. Room of Mirrors

12. Inamorata