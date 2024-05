La scaletta e orario (apertura cancelli e live) del concerti dei Metallica, Ice Nine Kills e Five Finger Death Punch a Milano (I-Days 2024)

Metallica a Milano, concerto I-Days 2024 (guest gli Ice Nine Kills e Five Finger Death Punch): scaletta, orari, tutte le informazioni

Prendono il via oggi gli I-Days Milano Coca-Cola, l’attesissima concert series che anche quest’anno confermerà Milano come la capitale della musica dal vivo in Italia. L’edizione 2024 degli I-Days Milano Coca-Cola apre infatti con l’imponente show dei Metallica all’Ippodromo Snai La Maura (ingresso da Via dell’Ippodromo) con quello che sarà il più grande loro live mai visto in Italia con l’iconico “snake pit”. Per James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo sarà il più grande concerto in Italia anche in termini di pubblico: la band non ha mai totalizzato prima nel nostro paese un numero di biglietti venduti così alto come per questo appuntamento che sono già oltre 70.000.

Prima di loro sul palco la band metalcore statunitense Ice Nine Kills, considerati i “re dell’horror”, e i Five Finger Death Punch, tra i gruppi groove e alternative metal più conosciuti dei primi anni 2000, a completare una line up all’insegna del metal.

A seguire le informazioni sulla scaletta del concerto, orario e come arrivare.

Scaletta dei Metallica a Milano, concerto 29 maggio 2024

Ecco la scaletta del concerto dei Metallica a Milano nella prima serata degli I-Days 2024. Vi ricordiamo che i brani indicati possono subire delle modifiche anche in base alle diverse tappe. Sono previsti anche brani suonati dal vivo per la prima volta in questo tour. In Germania, hanno debuttato i brani “Hit the lights”, “Inamorata” e la cover di “Breadfan”.

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Hit the Lights

Ride the Lightning

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Welcome Home (Sanitarium)

Inamorata

The Call of Ktulu

No Leaf Clover

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Fight Fire With Fire

Breadfan (Budgie cover)

One

Enter Sandman

La scaletta degli Ice Nine Kills

Ecco, invece, a seguire, la scaletta degli Ice Nine Kills previsti in concerto dalle 17.15 alle 19.

Hip to Be Scared

Rainy Day

Meat & Greet

Rocking the Boat

Ex-Mørtis

SAVAGES

Funeral Derangements

Jason’s Mom

The Fastest Way to a Girl’s Heart Is Through Her Ribcage

The Shower Scene

A Grave Mistake

The American Nightmare

IT Is the End

Opening Night…

Welcome to Horrorwood

La scaletta dei Five Finger Death Punch

Ecco la possibile scaletta dei Five Finger Death Punch. La band, però, cambia molto spesso l’ordine dei brani durante il tour.

Welcome to the Circus

Lift Me Up

Trouble

Wash It All Away

Jekyll and Hyde

Sham Pain

The House of the Rising Sun

Salvation

The Agony of Regret

Remember Everything

Far From Home

Champagne Supernova (Oasis cover)

Wrong Side of Heaven

IOU

Got Your Six

Coming Down

F8

Inside Out

Under and Over It

The Bleeding

Orario concerti, apertura cancelli e ingressi

15:00 Apertura porte

17:15 Ice Nine Kills

19:00 Five Finger Death Punch

21:00 METALLICA

ORARI BIGLIETTERIA

15:00 Apertura cassa vendita

16:30 Apertura cassa accrediti

Attenzione: in caso di tempo inclemente si prega il pubblico di non portare ombrelli al festival, ma di premunirsi di impermeabili / k-way.

Ingresso Posto Unico Giallo

Via Ippodromo (incrocio Via Montale)

Ingresso Posto Unico Rosso

Unicamente dal varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

45.492052, 9.107803

Ingresso PIT / Golden Circle

Unicamente dal varco in Via Lampugnano (ingresso Parco di Trenno)

45.492052, 9.107803

Box Office / Cassa Info

Via Ippodromo (incrocio Via Montale)

Come arrivare all’Ippodromo La Maura per il concerto dei Metallica

L’Ippodromo Snai San Siro (ingresso da Via Diomede 1) e l’Ippodromo Snai La Maura (ingresso da via Ippodromo e dal Parco di Trenno in base alla tipologia del biglietto) sono le due location che ospitano anche quest’anno gli I-Days Milano Coca-Cola.

La manifestazione si plasma su Milano facendo propri i ritmi (motivo per cui si inizia nel tardo pomeriggio e si finisce prima di mezzanotte), le abitudini e lo stile della città meneghina che si attesta tra le mete scelte dagli amanti degli eventi dal vivo che vogliono coniugare l’esperienza di un concerto alle altre innumerevoli experience che la città offre.

La posizione strategica delle due venue, comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici grazie alle attigue fermate della metropolitana e ai numerosi mezzi di superficie, rende ancora più semplice la partecipazione agli I-Days Milano Coca-Cola.

Nel rispetto degli abitanti della zona di San Siro e dei partecipanti ai concerti, I-Days Milano Coca-Cola e il Comune di Milano ha stabilito un nuovo piano di mobilità che coinvolge parcheggi comunali e non (alcuni previa prenotazione) a cui accedere in base alla propria provenienza geografica per agevolare gli spostamenti, promuovendo in primis l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per maggiori informazioni cliccate qui.

Come riportato dal sito ufficiale, ecco come arrivare all’Ippodromo La Maura a Milano:

In auto

Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire verso Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano.

Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con mezzi pubblici:

In metro: la fermata più vicina è la “Uruguay” della linea M1 “rossa”; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le altre linee metropolitane milanesi.

Con i mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).