Con i fan in arrivo da tutta Italia, i Metallica hanno suonato e si sono esibiti in occasione della rassegna I-Days a Milano, all’Ippodromo SNAI La Maura, il 29 maggio 2024. Un live che ha visto la band interpretare dal vivo i loro successi più noti, incluso un omaggio all’Italia con il brano simbolo dei Prozac+, “Acida”. Se avete partecipato a quell’evento, sappiate che potreste conservare e rivivere le emozioni di quella serata grazie all’uscita del disco live, composto da 2 CD e disponibile sul sito ufficiale dei Metallica.

A seguire potete leggere la tracklist ufficiale dell’album:

Clicca qui per l’acquisto, previsto dal 26 luglio 2024.

Per i collezionisti, sono disponibili anche altri progetti live: il live a Monaco, in Germania, il 26 maggio 2024 e il concerto a Vienna del 1 giugno 2024 tra le produzioni più recenti.

Ad assistere ai Metallica in concerto a Milano furono 72.000 persone.

Corrado Rizzotto, Amministratore Delegato di Live Nation 3, organizzatore e direttore artistico degli I-Days Milano Coca-Cola aveva così commentato la partenza della manifestazione:

“Siamo partiti ormai più di 25 anni fa con il brand Indipendent days e negli anni abbiamo portato in Italia grandi artisti che dall’essere conosciuti solo dai più giovani nel tempo sono diventate grandi star internazionali. La nostra è una ricerca continua e ci inorgoglisce sapere che gli artisti continuano a credere in noi e nel progetto I-Days. La conferma del lavoro che portiamo avanti da tempo con tutta la squadra e negli ultimi anni con le istituzioni della città di Milano arriva dalla risposta del pubblico sia per gruppi storici come i Metallica e i Green Day che per artisti che stanno costruendo la loro strada come Lana del Rey e gli Stray Kids o lo scorso anno i concerti degli Arctic Monkeys e Travis Scott. È importante per noi non solo il lavoro di continua ricerca e innovazione che riguarda il progetto artistico ma anche quello legato alla città di Milano e una collaborazione che può portare negli anni a grandi miglioramenti e una grande crescita se pensiamo che già oggi oltre il 60% del pubblico arriva da fuori Lombardia e abbiamo 50.000 persone che hanno deciso di arrivare dall’estero e di presenziare ai concerti degli I-Days, questo grazie alle facilitazioni e all’offerta che la città di Milano può dare”.