I Metallica cantano e suonano “Acida” dei Prozac+ in concerto a Milano (video)

I Metallica si sono esibiti ieri era, 29 maggio, inaugurando gli I-Days 2024 con un concerto gremito di fan, arrivati da tutta Italia. Un live che ha entusiasmato i presenti e che ha sorpreso il pubblico con un omaggio al nostro Paese:

“Ci siamo chiesti ‘quale canzone italiana possiamo suonare stasera? Qual è una band cool? Se conoscete le parole cantatela con noi”

Con questa breve introduzione, la band ha iniziato a intonare e cantare – insieme alla folla di spettatori – il brano “Acida” dei Prozac+. Qui sotto potete vedere il video con protagonisti Rob Trujillo e Kirk Hammett, alle prese con la canzone pubblicata nel 1998.

La scaletta dei Metallica a Milano, I-Days 2024

Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Holier Than Thou

Enter Sandman

72 Seasons

Too Far Gone?

Acida (Prozac+ cover eseguita da Rob e Kirk)

Welcome Home (Sanitarium)

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Lux Æterna

Seek & Destroy

One

Master of Puppets