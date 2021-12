Mentre ti spoglio è il nuovo singolo di Deddy rilasciato dal suo ultimo album “Il cielo contromano su Giove“.

Deddy, Mentre ti spoglio, Significato canzone

La canzone parla della rinascita dell’amore e della passione di coppia dopo un periodo lontani e di separazione. Ci sono stati errori, lontananza, ma adesso non ci sono più dubbi (“Ti riconosco, sеnto il tuo corpo e mi sento a posto, Sei tu, sei tu, sei tu il posto in cui abitare, Il tempo in cui morire”).

Mentre ti spoglio, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare il brano in streaming, Mentre ti spoglio, tratto da “Il cielo contromano su Giove”

Deddy, Mentre ti spoglio, Testo canzone

È tardi e sono di ritorno

In questa vita ormai segno il buongiorno

Tu sei il mio ritorno, il mio ritorno

Sei colore, sei passione

E mentre ti chiamo sento che ti amo

Vieni a vivere con me

E mentre ti chiamo sento che ti amo

Niente sarà uguale a te

Nella mia anima c’è un taglio

E in principio, io ti giuro, sarà stato uno sbaglio

Ci hanno diviso, siamo due persone

Ma in fondo siamo solo un’anima e mentre ti spoglio

Io te lo dimostro mentre ti spoglio

Sento il tuo corpo e ti riconosco

Sei tu, sei tu, sei tu il pezzo che mi manca

Per sеntirmi a posto e mentre ti spoglio

Ti riconosco, sеnto il tuo corpo e mi sento a posto

Sei tu, sei tu, sei tu il posto in cui abitare

Il tempo in cui morire

Le notti passate a chiacchierare

Le litigate fatte per delle stronzate

In ogni parola, in ogni dettaglio

C’è sempre il ritratto della parola ti amo

Nella mia anima c’è un taglio

E in principio, io ti giuro, sarà stato uno sbaglio

Ci hanno diviso, siamo due persone

Ma in fondo siamo solo un’anima e mentre ti spoglio

Io te lo dimostro mentre ti spoglio

Sento il tuo corpo e ti riconosco

Sei tu, sei tu, sei tu il pezzo che mi manca

Per sentirmi a posto e mentre ti spoglio

Ti riconosco, sento il tuo corpo e mi sento a posto

Sei tu, sei tu, sei tu il posto in cui abitare

Il tempo in cui morire

Amore, non sarai uno sbaglio mai

Se guardo quei tuoi occhi non mi stancherei mai

Di toccarti come sai, di amarmi come fai

A non capire adesso

Io te lo dimostro mentre ti spoglio

Sento il tuo corpo e ti riconosco

Sei tu, sei tu, sei tu il pezzo che mi manca

Per sentirmi a posto e mentre ti spoglio

Ti riconosco, sento il tuo corpo e mi sento a posto

Sei tu, sei tu, sei tu il posto in cui abitare

Il tempo in cui morire