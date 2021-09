A partire dal prossimo 8 ottobre, sarà disponibile Il cielo contromano su Giove, la nuova versione dell’album d’esordio di Deddy, il cantante che ha raggiunto il successo grazie alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Rispetto alla versione originale dell’EP, dal titolo Il cielo contromano, pubblicato lo scorso 14 maggio, in questa nuova versione, ci saranno ben 7 canzoni inedite. Una di queste è Giove, singolo di lancio di Il cielo contromano su Giove che il cantante 19enne ha presentato durante il secondo speciale della nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, andato in onda su Canale 5.

Nella nuova versione, ci sarà anche Pensa a te, singolo inedito pubblicato da Deddy lo scorso 15 agosto.

Le altre canzoni inedite saranno Mentre ti spoglio, Occhi verdi, Tu non passi mai, Cenere e Piccoli Brividi.

Anche in questa versione, ovviamente, saranno presenti i 7 brani dell’edizione originale tra i quali citiamo i singoli Il cielo contromano e 0 Passi, quest’ultimo scritto insieme a Giordana Angi e prodotto da Zef, entrambi certificati Dischi di Platino.

L’EP Il cielo contromano, invece, dopo aver debuttato direttamente alla posizione numero 2 della classifica FIMI degli album più venduti, ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro.

Deddy è stato uno degli artisti premiati alla quindicesima edizione dei SEAT Music Awards che si è tenuta all’Arena di Verona il 9 e il 10 settembre, andata in onda su Rai 1. Il cantante 19enne si è anche esibito con il singolo Il cielo contromano. La nuova versione del suo lavoro d’esordio è stata annunciata ufficialmente proprio in quest’occasione.

Di seguito, trovate la tracklist di Il cielo contromano su Giove.

Il cielo contromano su Giove: la tracklist

1. Giove

2. Pensa a te

3. Mentre ti spoglio

4. Occhi verdi

5. Tu non passi mai

6. Cenere

7. Piccoli Brividi

8. La prima estate

9. Il cielo contromano

10. 0 passi

11. Ancora in due

12. Come mai

13. Parole a caso

14. Buonanotte