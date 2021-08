Melon cake è il nuovo singolo di Demi Lovato estratto dal suo ultimo album in studio, Dancing With the Devil e rilasciato in occasione del suo compleanno (20 agosto). Il testo ha un importante significato ed è autobiografico.

Come anticipato, il brano è legato al passato non facile della cantante, come sottolineato anche da Buzzfeed. L’anno scorso, Demi ha parlato del disturbo alimentare di cui soffriva e del modo in cui la loro ex squadra la “controllava”. Ciò includeva che i membri del suo staff le nascondeva la frutta per non farle mangiare zucchero:

“Se ero nella mia stanza d’albergo di notte, avrebbero tolto il telefono dalla camera d’albergo così non avrei potuto chiamare il servizio in camera. O se c’è c’era della frutta nella mia stanza, la toglievano perché è zucchero extra. Non stiamo parlando di biscotti, caramelle e cose del genere: era frutta”.

E quando era il suo compleanno, invece, a Demi veniva data un’anguria con sopra della panna montata senza grassi come “torta”

“Per anni l’ho fatto, ed è diventato una specie di scherzo continuo, ma volevo solo una torta di compleanno”

Quanti anni ha Demi Lovato?

Demi Lovato è nata il 20 agosto 1992. Quest’anno ha compiuto 29 anni.

Melon Cake, Demi Lovato, video ufficiale

Potete vedere il video della canzone cliccando qui.

Melon Cake, Demi Lovato, testo

There was a time

I was living as a prisoner inside my own mind

And there was a time

Where the cat and mouse tried to make me

Barbie sized and I obliged

Pulled leather over my eyes in a hundred degree heat

People out here getting fired for chocolate in the back seat

(It’s a true story)

I had too much of my fill and turns out it wasn’t cheap

People always hung around who only wanted skin deep

And now I’m saying

No more melon cakes on birthdays

No more barricades in doorways

Finally get to do things my way

La-la-la-la-la-la-la

You could find me

Starving for attention most days

Amongst others things, god help me

Finally get to do things my way

La-la-la-la-la-la-la

No more melon cake

There was a time

I was pulled in all directions and forgot about mine

But I wouldn’t wish

Those thoughts on my worst enemy

They make you wish you don’t exist

Pulled leather over my eyes in a hundred degree heat

People out here getting fired for chocolate in the back seat

I had too much of my fill and turns out it wasn’t cheap

People always hung around who only wanted skin deep

And now I’m saying

No more melon cakes on birthdays

No more barricades in doorways

Finally get to do things my way

La-la-la-la-la-la-la

You could find me

Starving for attention most days

Amongst others things, god help me

Finally get to do things my way

La-la-la-la-la-la-la

No more melon cake (ha, ha)

No more melon cake (ha, ha)

No more melon cake (ha, ha)

No more melon cake (ha, ha)

Dear little me

I’m sorry that it took so long

But, baby, you’re free

And now I’m saying

No more melon cakes on birthdays

No more barricades in doorways

Finally get to do things my way

La-la-la-la-la-la-la

You could find me

Starving for attention most days

Amongst others things, god help me

Finally get to do things my way

La-la-la-la-la-la-la

No more melon cake

Melon Cake, Demi Lovato, traduzione in italiano

C’è stato un tempo

Vivevo come prigioniera nella mia stessa mente

E c’è stato un tempo

Dove il gatto e il topo hanno cercato di farmi

con la taglia di Barbie ed ero obbligata

Pelle tirata sugli occhi con un calore di cento gradi

La gente qui viene licenziata per della cioccolata sul sedile posteriore

(è una storia vera)

Ho avuto troppo della mia sazietà e scoprirlo che non era economico

Persone sempre in giro che volevano solo il superficiale

E ora sto dicendo

Niente più torte al cocomero per i compleanni

Niente più barricate alle porte

Finalmente posso fare le cose a modo mio

La-la-la-la-la-la-la

Potresti trovarmi

Affamata di attenzione quasi tutti i giorni

Tra l’altro, Dio mi aiuti

Finalmente posso fare le cose a modo mio

La-la-la-la-la-la-la

Niente più torta al cocomero

C’è stato un tempo

Sono stato trascinata in tutte le direzioni e mi sono dimenticata della mia

Ma non vorrei

Quei pensieri rivolti al mio peggior nemico

Ti fanno desiderare di non esistere

Pelle tirata sugli occhi con un calore di cento gradi

La gente qui viene licenziata per la cioccolata sul sedile posteriore

Ho avuto troppo della mia sazietà e si scopre che non era economico

Persone sempre in giro che volevano solo il superficiale

E ora sto dicendo

Niente più torte di cocomero per i compleanni

Niente più barricate alle porte

Finalmente posso fare le cose a modo mio

La-la-la-la-la-la-la

Potresti trovarmi

Affamata di attenzione quasi tutti i giorni

Tra l’altro, Dio mi aiuti

Finalmente posso fare le cose a modo mio

La-la-la-la-la-la-la

Niente più torta di cocomero (ah, ah)

Niente più torta di cocomero (ah, ah)

Niente più torta di cocomero (ah, ah)

Niente più torta di cocomero (ah, ah)

Caro piccolo me

Mi dispiace che ci sia voluto così tanto tempo

Ma, piccola, sei libera

E ora sto dicendo

Niente più torte di cocomero per i compleanni

Niente più barricate alle porte

Finalmente posso fare le cose a modo mio

La-la-la-la-la-la-la

Potresti trovarmi

Affamata di attenzione quasi tutti i giorni

Tra l’altro, Dio mi aiuti

Finalmente posso fare le cose a modo mio

La-la-la-la-la-la-la

Niente più torta di cocomero