“Dancing With The Devil” è il singolo apripista del nuovo album di Demi Lovato “Dancing with the Devil … The Art of Starting Over”. La canzone è stata anticipata per la prima volta nel trailer di YouTube per il suo nuovo documentario in quattro parti in cui parla di ciò che è realmente accaduto durante la sua overdose.

Nella canzone si racconta delle tentazioni dell’alcol e della droga, dell’illudersi che sia qualcosa di facile da gestire. Ma in realtà si sprofonda nel baratro, nella dipendenza “ballando con il diavolo”.

Qui potete ascoltare la canzone mentre, a seguire, testo e traduzione del brano.

Demi Lovato, Dancing with the devil, Lyrics

[Intro]

Oh-woah

[Verse 1]

It’s just a little red wine, I’ll be fine

Not like I wanna do this every night

I’ve been good, don’t I deserve it?

I think I earned it, feels like it’s worth it

In my mind, mind

[Pre-Chorus]

Twisted reality, hopeless insanity

I told you I was okay but I was lying

[Chorus]

I was dancing with the devil

Out of control

Almost made it to heaven

It was closer than you know

Playing with the enemy

Gambling with my soul

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil

Mmm, yeah, yeah

[Verse 2]

It’s just a little white line, I’ll be fine

But soon that little white line is a little glass pipe

Tin foil remedy, almost got the best of me

I keep prayin’ I don’t reach the end of my lifetime, mmm

Primis Player Placeholder

[Pre-Chorus]

Twisted reality, hopeless insanity

I told you I was okay but I was lying

[Chorus]

I was dancing with the devil

Out of control

Almost made it to heaven

It was closer than you know

Playing with the enemy

Gambling with my soul

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil

[Bridge]

Thought I knew my limit, yeah

I thought that I could quit it, yeah

I thought that I could walk away easily

But here I am, falling down on my knees

Prayin’ for better days, to come and wash this pain away

Could you please forgive me?

Lord, I’m sorry for dancing with the devil

Oh, yeah, yeah

[Chorus]

Dancing with the devil

Out of control (Yeah)

Almost made it to heaven

It was closer than you know (Closer than you know)

Playing with the enemy (Oh)

Gambling with my soul (Woah, woah)

It’s so hard to say no

When you’re dancing with the devil

[Outro]

Mmm, yeah, yeah

Mmm

Demi Lovato, Dancing with the devil, Lyrics

[Introduzione]

Oh-woah

È solo un po’ di vino rosso, starò bene

Non è come se volessi farlo ogni notte

Sono stato brava, non me lo merito?

Penso di essermelo guadagnato, sento che ne vale la pena

Nella mia mente, mente

Realtà contorta, follia senza speranza

Ti ho detto che stavo bene ma mentivo

Stavo ballando con il diavolo

Fuori controllo

Sono quasi arrivata in paradiso

Era più vicino di quanto pensassi

Ho giocato con il nemico

Gioco d’azzardo con la mia anima

È così difficile dire di no

Quando balli con il diavolo

Mmm, sì, sì

È solo una piccola linea bianca, starò bene

Ma presto quella piccola linea bianca è una piccola pipa di vetro

Rimedio con carta stagnola, ha quasi avuto la meglio su di me

Continuo a pregare di non raggiungere la fine della mia vita, mmm

Realtà contorta, follia senza speranza

Ti ho detto che stavo bene ma mentivo

Stavo ballando con il diavolo

Fuori controllo

Sono quasi arrivata in paradiso

Era più vicino di quanto pensassi

Ho giocato con il nemico

Gioco d’azzardo con la mia anima

È così difficile dire di no

Quando balli con il diavolo

Mmm, sì, sì

Pensavo di conoscere il mio limite, sì

Ho pensato che avrei potuto smetterla, sì

Ho pensato che avrei potuto andarmene facilmente

Ma eccomi qui, cadendo in ginocchio

Pregando per giorni migliori, per venire a lavare via questo dolore

Potresti perdonarmi per favore?

Signore, mi dispiace per aver ballato con il diavolo

Oh, sì, sì

Ballando con il diavolo

Fuori controllo (Sì)

Sono quasi arrivato in paradiso

Era più vicino di quanto tu sappia (più vicino di quanto tu sappia)

Giocando con il nemico (Oh)

Gioco d’azzardo con la mia anima (Woah, woah)

È così difficile dire di no

Quando balli con il diavolo

Mmm, sì, sì

Mmm