Demi Lovato ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, Still Alive, tratto dalla colonna sonora del film “Scream 6”. La cantante ha condiviso un’immagine, via Instagram, che riprende il franchise promozionale della pellicola, con un pugnale accanto al suo volto, in primo piano, e il riflesso di Ghostface sulla lama. Immancabile la scritta “What’s your favorite scary movie? Still Alive 🔪3.3.23” che cita la frase cult del film, “Qual è il tuo film horror preferito?”. Protagonisti del nuovo capitolo della saga sono Jenna Ortega, Courteney Cox, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Hayden Panettiere.

Sotto l’annuncio della Lovato per il suo brano “Still Alive” è arrivato anche il commento del fidanzato, Jutes (nome d’arte di Jordan Lutes), ha lasciato un commento di supporto, scrivendo “lfg baby 😍 u don’t miss”. Nei giorni scorsi, Demi Lovato e Jutes hanno condiviso post amorevoli su Instagram per celebrare il giorno di San Valentino.

La cantante ha poi condiviso alcuni scatti con il musicista, esprimendo la sua gioia:

La vita è diventata così arricchita grazie a te. La vita è diventata un sogno che si avvera. Sono così grata di aver trovato la mia persona in te. Addormentarmi e svegliarmi accanto al mio migliore amico mi ha riempito così tanto di gioia che non riesco nemmeno a spiegare… il mio migliore amico, anima gemella, dolcezza… e la lista continua… il divertimento e le risate non finiscono mai con te.. posso essere la più strana e sciocca e tu non mi giudichi mai… Buon primo San Valentino insieme, ti amo”

In attesa di ascoltare il brano (con testo e tradizione relativi), ecco la trama di Scream 6, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Questo nuovo capitolo segue i sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, le sorelle Samantha e Tara Carpenter (Melissa Barrera di Sognando a “New York – In the Heights” e la Jenna Ortega della serie tv “Mercoledì”) e i gemelli Chad e Mindy Meeks (Mason Gooding della commedia HBO “Moonshot” e la Jasmin Savoy Brown della serie tv “Yellowjackets”), che si lasciano Woodsboro alle spalle e iniziano un nuovo capitolo della loro vita a New York, solo per ritrovarsi nuovamente tormentati da una serie di omicidi perpetrati da un nuovo killer Ghostface.