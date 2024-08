Demi Lovato si è raccontata in un’intervista parlando anche della possibilità di non esibirsi più in tour: ecco perché.

Demi Lovato potrebbe non esibirsi più in tour

Demi Lovato non ha affatto urgenza di andare in tour. Parlando con The Hollywood Reporter, la cantante ha accennato al fatto che potrebbe prendersi una pausa a tempo indeterminato dai concerti. Raccontando di un problema che la affligge alla schiena, Demi ha ammesso che sembrano lontani gli anni di entusiasmo e adrenalina durante il tour:

“Ha un impatto sul tuo corpo. Non ho più 15 anni”

La cantante è andata in tour l’ultima volta nel 2022 per una serie di 34 show per promuovere il suo album rock “Holy Fvck”. Ha persino portato Ashlee Simpson con lei, a Los Angeles. È stata la sua prima volta in tour dal 2018, quando si è esibita in 44 date per il suo album “Tell Me You Love Me”. Dal 2009 al 2016, invece, ha continuato a viaggiare per il mondo con i suoi live. Il periodo che sta vivendo la vede cambiata sotto diversi aspetti. E lei stessa lo ha sottolineato, evidenziando come a volte pensi di chiudere questa fase artistica:

“A volte penso che sia giunto il momento per me di andare avanti, ma poi mi trovo in questa strana posizione nella mia carriera perché faccio ancora affidamento sulla musica per il mio reddito”

La cantante ha poi raccontato dai suoi anni come star per Disney Channel, costantemente sotto gli occhi del pubblico, fin da ragazzina:

“Credo che una parte di me abbia sempre pensato che se fossi riuscita ad avere successo in questo campo avrei ricevuto l’amore del mio padre biologico che non avevo. Ed era turbata, penso di aver sempre inseguito il successo perché sapevo che mi avrebbe rimessa nel suo mirino e lo avrebbe reso orgoglioso di me”

Gli anni, però, sono passati e anche questa inconscia ricerca di attenzione e affetto:

“Ma ora che ho affrontato quei problemi con mio padre, non ho più bisogno dell’industria musicale come una volta, e sono orgogliosa di me stessa per essere arrivata fin qui”

Demi Lovato è tra le protagoniste di “Child Star“, un documentario con interviste a Drew Barrymore, Christina Ricci e Jojo Siwa sugli effetti della celebrità infantile su attori famosi che hanno iniziato la loro carriera quando erano molto giovani.