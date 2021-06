Dopo il successo di La genesi del tuo colore, singolo certificato doppio Disco di Platino, con il quale è arrivato quinto al Festival di Sanremo 2021 (senza potersi esibire a causa di un caso di COVID-19 nel suo staff), Irama ha pubblicato un nuovo singolo estivo dal titolo Melodia Proibita.

Per la quarta estate consecutiva, quindi, Irama prova a ritagliarsi uno spazio proprio nel mercato dei tormentoni estivi, dopo esserci riuscito con successo con i precedenti singoli Nera, Arrogante e Mediterranea.

Melodia Proibita, prodotta da Dardust e Giulio Nenna, è una canzone che non si allontana dal sound reggaeton del singolo estivo di un anno fa.

Di seguito, trovate il testo di Melodia Proibita. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Irama – Melodia Proibita: il testo

Cercami stasera

Come una pantera cerca la sua preda

Come chi guarda l’alba e aspetta un sogno che si avvera

Segue il vento che si crea, ora sciogli la tua vela

Portami dove c’era una croce nel silenzio.

Dentro una macchina all’ombra di

Quello sguardo di chi ha deciso

Sento una musica avvolgerti

E se non finirà.

Stasera, no, non pensiamo a niente, tanto non ci serve

Mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

Tra le luci spеnte, suono una melodia proibita.

Suono una melodia proibita, suono una mеlodia proibita.

Ci dividono due lettere,

C’ho il cuore come un’altalena

E lo so che non puoi scendere

Lo vuoi prendere come un lecca lecca.

Non torniamo a casa tanto non so più la strada e

Tu vestita Prada, io una maglia dei Nirvana

Io con te, tu con me, e balliamo fino a che

Tu con me, io con te, sentiremo l’aria che ci sfiora.

Dentro una macchina all’ombra di

Quello sguardo di chi ha deciso

Sento una musica avvolgerti

E se non finirà.

Stasera, no, non pensiamo a niente, tanto non ci serve

Mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

Tra le luci spente, suono una melodia proibita.

Suono una melodia proibita, suono una melodia proibita.

Io con te no non è facile

Sento che è incontrollabile

Dentro di se una crisalide

Dentro me la voglia che ho di te.

Stasera, no, non pensiamo a niente, tanto non ci serve

Mentre mi stringerai vestita solo della mia pelle

Tra le luci spente, suono una melodia proibita.

Suono una melodia proibita, suono una melodia proibita.