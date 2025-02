“Lentamente” è il brano che Irama porta in gara al Festival di Sanremo, scritto dallo stesso Irama con Blanco, Giuseppe Colonnelli e Michelangelo alla produzione, ed esce il 14 febbraio anche nella sua versione spagnola “Lentamente (Cada maldito sentimiento)” per il mercato latino dove Irama ha già fatto conoscere le sue canzoni in passato e dove sta andando virale il brano “El Peso De Un Ángel”. Queste le parole usate dal cantante per descrivere il pezzo:

Con questo brano canto un amore viscerale che si distrugge lentamente da entrambe le parti fino a sgretolarsi. Lentamente è una canzone diversa per me, con un testo crudo e allo stesso tempo trasparente che mi mette a nudo

Il testo di Lentamente di Irama

Leggi il testo di Lentamente di Irama.

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu

Almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò

E il tuo sorriso mi mastica

Ballavi nuda su una canzone classica (na na na)

Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente

Tu

Almeno tu

In quella notte d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Non vedi che

Quando mi guardi davvero negli occhi

Non sai se scappare restare

Se hai voglia

Ma dimmi che sono lontano anni luce

Lontano da te

E te lo si legge dagli occhi che mi odi

E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te

Lentamente

Si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Ogni fottuto sentimento

Il significato della canzone Lentamente di Irama

“Lentamente” di Irama racconta la fine di una relazione intensa e tormentata, segnata da illusioni e sentimenti contrastanti. Il protagonista si confronta con una persona che lo ha ferito profondamente (“Sei stata tu crudele, crudele, crudele”) e che, nonostante tutto, continua ad avere un impatto su di lui.

Il brano mette in luce un rapporto che si è forse inizialmente basato più sul desiderio fisico che su un vero legame emotivo (“Perché era solo una scusa l’idea che tra noi era soltanto sesso“), ma il sentimento non può essere ignorato del tutto. La donna sembra pentita, in lacrime e confusa, ma il protagonista sente che ormai tutto si sta spegnendo (“Lentamente si sta spegnendo ogni fottuto sentimento”).

C’è una forte tensione tra il desiderio di restare e la necessità di lasciarsi andare: lei lo cerca, lo strattona, piange, ma poi si volta dall’altra parte. Il protagonista, però, è consapevole che tornare indietro non cambierebbe nulla (“Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi, ma non cambia niente”).

Nel finale, emerge l’idea che il dolore sia un elemento essenziale dell’amore vero (“E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te“), ma ormai la scintilla tra loro è svanita. È una canzone che parla di un amore che si consuma lentamente, lasciando dietro di sé solo cenere e rimpianti.