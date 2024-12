Concerto 3 dicembre 2024, Irama a Milano è sold out: scaletta delle canzoni, orario, come arrivare all’Unipol Forum

Irama – tra i prossimi cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 – sarà in concerto stasera, 3 dicembre 2024, all’Unipol Forum di Assago, Milano, con una nuova data del suo tour. Per questi live nei palazzetti, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, l’artista ha preparato uno show coinvolgente, con una messa in scena nuova e con una scaletta ricca di sorprese. Oltre ai grandi successi del suo repertorio, Irama farà ascoltare in anteprima alcuni brani inediti del suo nuovo progetto discografico di prossima uscita, un regalo annunciato ai fan sui social con la foto di un foglio scritto a mano con i titoli che comporranno la scaletta.

Dopo la data di Milano di martedì 3 dicembre 2024 all’ Unipol Forum, si chiuderà a Torino venerdì 6 dicembre 2024 all’Inalpi Arena.

Scaletta delle canzoni di Irama al Forum di Assago, Milano, 3 dicembre 2024

Goodbye

5 gocce

Yo Quiero Amarte

Polvere

Senz’anima

Prisma

Nera

Una lacrima

Mediterannea

Un giorno in più

Dedicato a te

Tu no

Eh Mama Eh

Crepe

Bella e rovinata

Un respiro

Baby

La ragazza con il cuore di latta

Ovunque sarai

Bazooka

Galassie

La genesi del tuo colore

Il concerto inizierà alle 21. La data di Milano di martedì 3 dicembre 2024 è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago, Milano

Ecco tutte le indicazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.