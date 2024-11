La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Irama al Palazzo dello Sport a Roma, 23 novembre 2024: orario, biglietti, come arrivare

Concerto 23 novembre 2024, Irama a Roma è sold out: scaletta delle canzoni, orario, come arrivare al Palazzo dello Sport

Irama sarà in concerto stasera, 23 novembre 2024, al Palazzo dello Sport a Roma.

E’ tutto esaurito il tour di Irama nei più importanti palazzetti italiani, partito giovedì 21 novembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze. Un successo di pubblico iniziato con il sold out all’Arena di Verona lo scorso 15 maggio che ha dato il via al tour estivo a cui si sono aggiungono il doppio disco di platino di “Tu no” e il disco di platino di “Galassie”, che conferma Irama come uno degli artisti più seguiti e amati dell’attuale panorama musicale italiano.

Per questo atteso tour nei palazzetti, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, l’artista ha preparato uno show coinvolgente, con una messa in scena nuova e con una scaletta ricca di sorprese. Oltre ai grandi successi del suo repertorio, Irama farà ascoltare in anteprima alcuni brani inediti del suo nuovo progetto discografico di prossima uscita, un regalo annunciato ai fan sui social con la foto di un foglio scritto a mano con i titoli che comporranno la scaletta.

Dopo Firenze (giovedì 21 novembre 2024 al Nelson Mandela Forum) stasera è la volta di Roma (sabato 23 novembre 2024 al Palazzo dello Sport), Milano (lunedì 2 e martedì 3 dicembre 2024 all’ Unipol Forum) e a Torino (venerdì 6 dicembre 2024 all’Inalpi Arena).

La scaletta delle canzoni di Irama a Roma, concerto 23 novembre 2024

Goodbye

5 gocce

Yo Quiero Amarte

Polvere

Senz’anima

Prisma

Nera

Una lacrima

Mediterannea

Un giorno in più

Dedicato a te

Tu no

Eh Mama Eh

Crepe

Bella e rovinata

Un respiro

Baby

La ragazza con il cuore di latta

Ovunque sarai

Bazooka

Galassie

La genesi del tuo colore

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Per arrivare al Palazzo dello Sport a Roma (noto anche come PalaLottomatica), che si trova nel quartiere EUR, hai diverse opzioni, sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto:

Da Roma centro:

Prendi la Via Cristoforo Colombo in direzione sud (EUR). Dopo circa 8 km, arriverai all’EUR e troverai il Palazzo dello Sport sulla sinistra.

Dal Grande Raccordo Anulare (GRA):

Esci all’uscita n. 26 (Via Cristoforo Colombo), e prosegui verso il centro città. Troverai il Palazzo dello Sport sulla destra dopo pochi chilometri.

Parcheggio: Ci sono alcuni parcheggi disponibili nei pressi del Palazzo dello Sport e nell’area dell’EUR, ma è consigliabile arrivare in anticipo, soprattutto durante eventi.

Con i mezzi pubblici:

Metro:

Prendi la Linea B (blu) e scendi alla fermata EUR Palasport. Da lì, il Palazzo dello Sport è a circa 5-10 minuti a piedi.

Bus:

Diverse linee di autobus fermano nei pressi del Palazzo dello Sport. Le linee principali sono 30, 714, 780 e 791, che collegano l’area dell’EUR con diverse zone di Roma.