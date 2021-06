Dopo il successo di Sangria, singolo pubblicato la scorsa estate, certificato Disco D’Oro dalla Fimi, Emma Muscat, la cantante maltese che si è fatta conoscere grazie ad Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato un tormentone estivo anche quest’anno.

Il nuovo singolo si intitola Meglio di sera ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 25 giugno. Per questo nuovo brano, Emma Muscat ha nuovamente collaborato con Astol, il rapper romano già presente in Sangria, e, per la prima volta, con Álvaro de Luna, cantautore pop-rock spagnolo di 27 anni, conosciuto in patria grazie ai Sinsinati, band nella quale ha militato dal 2017 al 2020, e al singolo da solista, Juramento eterno de sal, che ha raggiunto quota 27 milioni di stream.

Di seguito, trovate il testo di Meglio di sera. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Emma Muscat – Meglio di sera: il testo

Forse non entravo in questo posto

Dall’estate scorsa

Passo in mezzo a gente che conosco

Vado solo di fretta.

Ma cambia tutto se

Poi rivedo te

Come un anno fa

Mentre passi di qua guardi verso me

Mi sorridi e non ti so dire niente lo sai.

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l’atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera ed è meglio di sera

Da qui si sente appеna una musica leggera

Ed è bello di sеra, ed è meglio di sera.

Tus ojos verdes me hacen volar

El cielo es nuestro y de nadie más

Quédate conmigo una eternidad

Guardaré tus besos por si.

Cambia tutto se

Poi rivedo te, come un anno fa

Mentre passi di qua guardi verso me

Mi sorridi e non ti so dire niente lo sai.

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l’atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera ed è meglio di sera

Da qui si sente appena una musica leggera

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera.

Mi piace vederti quando balli

Con te mi piace fare più tardi

Lontani dagli altri, baby non fermarti

Stasera è perfetta se siamo io e te.

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l’atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera ed è meglio di sera

Da qui si sente appena una musica leggera

Ed è bello di sera ed è meglio di sera.