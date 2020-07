Sangria: il tormentone estivo di Emma Muscat, con la partecipazione di Astol (Testo e Video)

Di Fabio Morasca martedì 7 luglio 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Emma Muscat.

Dal 3 luglio 2020, è disponibile il nuovo singolo di Emma Muscat, la cantante maltese lanciata da Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Il tormentone estivo di Emma Muscat si intitola Sangria e vede la partecipazione di Astol, rapper di origini casertane attivo dal 2013, anche lui visto ad Amici, in occasione di una sfida durante la fase iniziale della diciassettesima edizione.

Emma Muscat, nelle dichiarazioni ufficiali, ha svelato com'è nata questa collaborazione:

Io e Astol ci siamo conosciuti l’anno scorso, per poi legare maggiormente alcuni mesi fa ad un concerto dove entrambi partecipavamo. Abbiamo legato fin da subito e da lì in poi abbiamo sempre avuto il pensiero di collaborare insieme, fino a che un giorno avevo tra le mani la canzone perfetta. Gli ho scritto subito e mandato un mio provino. Lui era super entusiasta e il giorno stesso ho ricevuto la registrazione della sua strofa.

Di seguito, trovate il testo di Sangria; cliccando sulla foto in alto, invece, potete vedere il video ufficiale.

Emma Muscat feat. Astol - Sangria: il testo

Quanto manca

Non ci vediamo da un po'

Il tempo non passa

Ma per raggiungerti ora mi sa che sbaglio via

Tanto so che ogni strada fino all’alba

Mi porta dritta alle tue labbra

Quindi tu aspetta.

So che mi fai male

Sei un chiodo fisso al cuore

Ma ho voglia di passare questa notte insieme a te

Che questo monolocale diventa un lungomare

Togliamoci le scarpe

poi facciamo ciò che vuoi.

E adesso balla un po' con me

La musica ci porterà con sé

La tua mano nella mia

Ma come per magia

Mi baci e poi vai via

Col sole che tramonta in un bicchiere di sangria.

Io sono il segreto di un bacio a cui pensi

mentre ti addormenti con lui

Sono il senso di colpa di un livido che dolcemente sale

Sono galante e quindi te lo chiedo

Vuoi venire a ballare con un bandolero

Io già sento il caldo

Regge poco la scusa dell’alcol

Io non sono un santo e non mi faccio pregare

Se chiami il tuo viso d’angelo

io sono le ali

E una rosa nel letto, un amante perfetto

Il nome che non scordi più

Astol Vu.

E adesso balla un po' con me

La musica ci porterà con sé

La tua mano nella mia

Ma come per magia

Mi baci e poi vai via

Col sole che tramonta in un bicchiere di sangria.

Balliamo insieme fino a mattina

Solo con te io riesco a sentirmi più viva

Più scende giù e più la testa mi gira baby

Guardando il tramonto insieme bevendo sangria.

E adesso balla un po’ con me

La musica ci porterà con sé

La tua mano nella mia

Ma come per magia

Mi baci e poi vai via

Col sole che tramonta in un bicchiere di sangria.

Col sole che tramonta in un bicchiere di sangria.