Nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia di questa settimana, il nuovo album di Mecna, dal titolo Mentre nessuno guarda, ha esordito direttamente sul podio, precisamente alla posizione numero 2.

Il quinto album di inediti del rapper e cantautore foggiano, disponibile dal 16 ottobre 2020, è stato lanciato dal singolo Tutto ok, che vede la partecipazione di Frah Quintale. Il video di Tutto ok è stato pubblicato il 20 ottobre 2020.

Dal 4 giugno scorso, invece, Mecna ha pubblicato altre quattro tracce contenute in quest’album: Ho guardato un’altra, Così forte/Paura di me, pubblicati nel luglio scorso, e Vivere, canzone che vede la partecipazione di Izi e pubblicata ad inizio settembre.

Per Mentre nessuno guarda, Mecna, inoltre, ha collaborato anche con Gué Pequeno, per la canzone Punto debole, con Madame, per la canzone Alibi, e con Ernia, per la canzone Wow. Per quanto riguarda la produzione del disco, Mecna ha lavorato nuovamente assieme ad Alessandro Cianci, Iamseife e Lvnar.

L’album è stato lanciato lo scorso 29 settembre con la pubblicazione del cortometraggio omonimo, diretto da Enea Colombi.

Mentre nessuno guarda arriva a poco più di un anno di distanza da Neverland, il progetto per il quale Mecna ha collaborato con Sick Luke. L’ultimo album da solista a tutti gli effetti di Mecna, invece, è Blue Karaoke, pubblicato nel 2018.

Di seguito, trovate la tracklist di Mentre nessuno guarda.

Mecna – Mentre nessuno guarda: la tracklist

1. Demoni

2. Punto debole feat. Gué Pequeno

3. Tutto ok feat. Frah Quintale

4. Non mi va/Con te

5. Così forte

6. Alibi feat. Madame

7. Amore mio

8. Wow feat. Ernia

9. Interludio

10. Paura di me

11. Coltello nel burro

12. Vivere feat. Izi

13. Ho guardato un’altra

14. Scusa