Tutto ok è un brano di Mecna feat. Frah Quintale, prodotto da Iamseife.

Il brano fa parte del disco “Mentre nessuno guarda“, composto da 14 tracce. Uscito oggi, il brano ha portato Mecna in trend topic su Twitter, a dimostrazione dell’attesa e del riscontro positivo ottenuto dal pezzo.

Mecna, Chi è, Biografia

Mecna è il nome d’arte di Corrado Grilli, nato a San Giovanni Rotondo il 26 marzo 1987: è un rapper e grafico italiano.

Nel 2000, insieme a Lustro e Totò Nasty forma i Microphones Killarz, con cui nel 2005 rilascia l’album di debutto “No Problem”. Quattro anni dopo è tra i fondatori del collettivo Blue Nox Academy e nel 2010 esce il suo primo lavoro solista, Le valigie per restare. Allo stesso tempo collabora, come grafico, per la realizzazione di copertine e cover per diversi artisti musicali.

L’album Disco Inverno, è uscito nel 2012. Poi è stata la volta Laska (2015), Lungomare Paranoia (2017), Blue Karaoke (2018) e Neverland (2019)

Qui sotto audio e testo di “Tutto Ok”.

[Strofa 1: Mecna]

Non c’è niente di speciale in questi tempi

Ogni cosa luccica per sé

È normale che poi ti ci perdi

È una gara per non vincere

[Bridge: Mecna]

E anche se il mondo è fermo quaggiù

Non è l’inferno che pensavi

Nessuno chiama, sei solo tu

Come stai?

[Ritornello: Mecna]

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay

Non mi manca più, non mi manca più

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay

Non mi manca più, non mi manca più

Tutto okay

[Strofa 2: Frah Quintale]

Tutto okay, quindi stappa del vino

Sì, anche senza di lei io sto bene

Vado a letto che è quasi mattino

Sembra l’unico modo che ho per sentirmi vivo

È una vita che scappo

L’amore è una trappola e tanto vale pensare ad altro

E non c’ho capito un cazzo

Ma sfogare la valvola è la sola cosa che mi sta salvando

Perché in tutto c’è un inizio e una fine

Quando arriva però nessuno te lo dice

Meno cinque come nelle cartine

Prima di andare via almeno potevi avvertire

Sì, mi potevi avvertire

Ci siamo urlati addosso anche le cose più cattive

Almeno ora ci credo che non sai mentire

[Ritornello: Mecna]

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay

Non mi manca più, non mi manca più

Tutto okay

[Bridge: Frah Quintale]

E anche se il mondo è fermo quaggiù

Ho ancora voglia di ballare (Ho ancora voglia di ballare)

Nessuno chiama, sei solo tu

Come stai?

[Outro: Mecna & Frah Quintale, insieme]

Per me è tutto okay

Non mi manca niente

Per me è tutto okay (Per me è tutto okay)

Non mi manca niente (Non mi manca niente)

Per me è tutto ok (Per me è tutto okay)

Non mi manca più, non mi manca più

Tutto okay