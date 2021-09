Mecna è un cantautore, rapper che ha esordito nel 2012 con il suo primo disco. Il successo ottenuto lo ha portato a pubblicare, ad oggi, cinque dischi.

Mecna, chi è il rapper

Mecna è il nome d’arte scelto da Corrado Grilli per il suo esordio nel mondo della musica. E’ nato a San Giovanni Rotondo il 26 marzo 1987. Ha pubblicato cinque dischi nel corso della sua carriera, ufficialmente iniziata nel 2012.

Mecna, album pubblicati

Ha fatto parte del gruppo Microphones Killarz, pubblicando anche due dischi: No problem e No sense, nel 2005 e 2007. Due anni dopo è entrato a far parte del collettivo Blue Nox.

Il suo primo vero disco solista risale al 2012, per la Macro Beats: Disco inverno. Nel 2015 è la volta di Laska che ottiene ancora un successo maggiore rispetto al buon esordio. E l’attenzione e il riscontro del pubblico aumenta sempre più. Nel 2017 pubblica “Lungomare paranoia” che entra direttamente nella top 10 della classifica Fimi.

Nel 2018 firma un contratto con la Universal. Fa uscire due album, “Blue karaoke“, proprio quell’anno, accompagnato anche da un tour, e nel 2020 “Mentre nessuno guarda” (che ha avuto anche una riedizione nel 2021).

Per il suo ultimo lavoro, “Mentre nessuno guarda”, Mecna ha collaborato con Gué Pequeno, per la canzone Punto debole, con Madame, per la canzone Alibi, e con Ernia, per la canzone Wow. Per quanto riguarda la produzione del disco, invece, Mecna ha lavorato nuovamente assieme ad Alessandro Cianci, Iamseife e Lvnar.

Mecna, canzoni

Tra i brani più celebri di Mecna, ricordiamo Tu ed io (con il featuring del collega rapper CoCo), Pazzo di te, Ho guardato un’altra, Vivere (feat. Izi).

Ancora più recenti poi i successi ottenuti da “Tutto Ok” con Frah Quintale, “Soli” (con Ghemon e Givevra), Mille cose (feat. Rainsford) e Calamite, uscito nel luglio 2021 e primo estratto dalla riedizione del suo ultimo disco “Mentre nessuno guarda”.