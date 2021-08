Noi no è una canzone del nuovo film di Me Contro Te, tratta dal film “Il mistero della scuola incantata”. A conferma del successo di questo secondo capitolo cinematografico di Luì e Sofi, il brano è al primo posto su YouTube in tendenza nella sezione Musica.

Me Contro Te – Noi No (Canzone del Signor S), significato

Il testo del brano è molto immediato e semplice. Cantato dal Signor S, nemico della storia, è un inno all’egoismo, alla malvagità che scardina tutti i buoni sentimenti ma che, ovviamente, viene messo in discussione e rifiutato dai Me Contro Te. Da qua la bugia meglio della verità e la sete di potere come unico pensiero. Ma il rifiuto è netto (“Non saremo mai come voi, Tu fai come vuoi, No noi, Non saremo mai come voi”).

Noi No (Canzone del Signor S)

Noi No (Canzone del Signor S), Testo

Sai che in realtà è un bene la malvagità

E una bugia è meglio della verità

Chi prende e basta è molto meglio di chi sà

E non ti chiede mai nemmeno come va

Non mi serve che mi versi un bicchiere

Perché ho sete ma solo di potere

Vuoi sapere solo a che cosa penso?

A me stesso! E tu dovresti fare lo stesso

Non saremo mai come voi

Tu fai come vuoi, No noi, Non saremo mai come vuoi

Tu fai come vuoi, No noi, Noi noi… Noi no!

Ahahahahahah

Sai che in realtà devi chiamarmi Sua Maestà

Perché qua regna l’infelicità

Me Contro Te

Nessuno mai mi crederà, non avrete scampo, non avrete chance

Non mi serve che mi versi un bicchiere

Perché ho sete ma solo di potere

Vuoi sapere solo a che cosa penso?

A me stesso! E tu dovresti fare lo stesso

Non saremo mai come voi

Tu fai come vuoi, No noi, Non saremo mai come voi

Tu fai come vuoi, No noi, Noi no… Noi no!

Ahahahahahah