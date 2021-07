Questa Scuola è la nuova canzone di “Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata” dal 18 Agosto nei cinema.

Il video ufficiale che accompagna il brano è già schizzato al primo posto dei video di tendenza su YouTube, a dimostrazione dell’hype e della curiosità che lega l’uscita della pellicola dopo il successo al box office del primo film interpretato da Me Contro Te. Potete cliccare qua per recuperarlo.

Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata era stato annunciato ad agosto 2020 con l’inizio delle riprese.

Nei primi mesi del 2020 era uscito, insieme al “La vendetta del Signor S”, il Fantadisco dei Me contro Te, che ha confermato il riscontro e il successo del film.

I Me contro Te, coppia di Youtuber, nati in Sicilia, formata da Luì e Sofì, Sofia Scalia e Luigi Calagna – 22 e 27 anni, avevano inciso otto brani inediti, due di questi presenti proprio nella pellicola appena citata. C’era anche una versione karaoke delle tracce, per i più piccoli. Inoltre, sono due le versioni disponibili del progetto discografico.

Qui sotto il testo di “Questa scuola”.

Urla forte che non ti sento

Questa scuola è un divertimento

Qui facciam la storia

e anche geografia

Urla forte che non ti sento

Questa scuola è un divertimento

E se vuoi viaggiare

C’è la fantasia

Vi sembrerà una follia

Ma si può toccare il cielo

Anche senza un aereo

Lo puoi fare, è vero

Insieme siamo magia

Soli lo siamo un po’ meno

È questo che conta davvero

Quanto mi fa bene

Ballare per ore

Quando siamo insieme

Non ci ferma niente sai

E mi va

Di stare bene anche se va tutto male

Come quando piove ma c’è il sole uguale

Urla forte che non ti sento

Questa scuola è un divertimento

Dillo con i piedi

Dillo con le mani

Urla forte che non ti sento

Questa scuola è un divertimento

Vai sempre più in basso

Per poi andare in alto

Vi sembrerà una follia

Ma si può toccare il cielo

Anche senza un aereo

Lo puoi fare è vero

Insieme siamo magia

Soli lo siamo un po’ meno

E questo che conta davvero

Quanto mi fa bene

Ballare per ore

Quando siamo insieme

Non ci ferma niente sai

E mi va

Di stare bene anche se va tutto male

Come quando piove ma c’è il sole uguale

Urla forte che non ti sento

Questa scuola è un divertimento

1, 2, 3

Ooooh

1, 2, 3

Ooooh

Quanto mi fa bene

Ballare per ore

Quando siamo insieme

Non ci ferma niente sai

E mi va

Di Stare bene anche se va tutto male

Come quando piove ma c’è il sole uguale