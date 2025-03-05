Manca pochissimo all’uscita del nuovo disco di Lady Gaga, MAYHEM, disponibile da venerdì 7 marzo 2025. Ad anticipare, nelle scorse settimane, il disco è stato il singolo “Abracadabra”. Il videoclip ufficiale della canzone, uscito durante la notte dei GRAMMY, fa da sfondo suggestivo al brano e dipinge un affresco immaginifico sulle molte prove della vita attraverso la rappresentazione di una festa metaforica. Caratterizzato da elementi trance e dance, “Abracadabra” è risultato tra i 10 brani più trasmessi dalla classifica radio in Italia (EarOne).

MAYHEM, come sarà il nuovo album di Lady Gaga

Il settimo disco in studio di Gaga uscirà il 7 marzo in tutto il mondo ed è un ritorno alle origini pop dell’artista e affronta i temi del caos (come indica il titolo) e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire.

La cover è suggestiva e dal forte impatto visivo, così come la poliedrica artisticità di Lady Gaga ci ha ormai abituati.

“L’album è nato dal mio timore di tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano”, ha dichiarato Gaga.

Lungi dall’essere un ritorno nostalgico, “MAYHEM” reinventa il suo sound iniziale con un approccio caleidoscopico che attinge dal suo vasto repertorio, abbracciando al contempo una prospettiva artistica fresca e senza paura. Gaga descrive il processo creativo come un “riassemblare uno specchio in frantumi: anche se non riesci a rimettere insieme i pezzi alla perfezione, puoi creare qualcosa di bello e integro a modo suo”. In una recente intervista, ha affermato anche che realizzare “Mayhem” è stato un processo di riscoperta: “il caos che pensavo fosse scomparso da tempo è completamente intatto e pronto ad accogliermi quando voglio. Parte del messaggio della prima canzone dell’album è che i tuoi demoni sono con te all’inizio e sono con te alla fine, e non lo dico in senso negativo. Forse possiamo fare amicizia prima con questa realtà, invece di scappare sempre”.

MAYHEM, la tracklist delle canzoni

Il progetto si è aperto lo scorso anno con il grande successo di “Die with a Smile” con Bruno Mars da oltre 100 giorni al n.1 della classifica globale di Spotify. Il singolo è da 3 settimane al n.1 della classifica statunitense dei singoli Billboard Hot 100 ed è già diventata una delle più grandi hit di Gaga, vendendo oltre 2 milioni di copie solo negli USA e accumulando oltre 2 miliardi e 700 milioni di stream totali ad oggi. In Italia il singolo è certificato disco di Platino.

Ecco la tracklist di MAYHEM:

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah (feat. Gesaffelstein)

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With A Smile (with Bruno Mars)