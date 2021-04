Mastroianni sarà il singolo che segnerà il ritorno ufficiale dei Sottotono. Il singolo sarà disponibile, negli store digitali e sulle piattaforme streaming, a partire dal prossimo 23 aprile e sarà il primo estratto di un album di inediti, dal titolo Originali. Il singolo Mastroianni, sempre dal 23 aprile, entrerà anche in rotazione radiofonica.

Il ritorno ufficiale dei Sottotono era già stato confermato da uno dei diretti interessati, Tormento, nel corso di un’intervista concessa al programma radiofonico di Radio Deejay, Say Waad?!.

Mastroianni arriverà a distanza di vent’anni esatti dall’ultimo lavoro in studio di Tormento e Big Fish, …In teoria, pubblicato nel marzo 2001, quarto e, fino ad oggi, ultimo album di inediti dei Sottotono.

La storia del duo che, negli anni ’90, contribuì indubbiamente allo sviluppo della musica urban e hip hop in Italia con singoli di successo come La mia coccinella, Solo lei ha quel che voglio, Dimmi di sbagliato che c’è o Amor de mi vida, continuerà, quindi, come scritto in precedenza, con Originali.

Il nuovo album dei Sottotono, da oggi, 20 aprile 2021, per ora, è disponibile in pre-order, con la prima tiratura speciale in sole 100 copie, in cd e vinile, autografata e numerata a mano. Il nuovo album, inoltre, vedrà la partecipazione di molti ospiti.

Originali è il quinto album di inediti dei Sottotono, dopo Soprattutto sotto, Sotto effetto stono, Sotto lo stesso effetto e il precitato …In teoria.