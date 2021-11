Da poche ore è uscito il nuovo disco di Marracash, “Noi, Loro, Gli Altri”, e una canzone presente nel disco è al centro di una polemica nata tra il cantante e Fedez. Il motivo è legato ad una intervista rilasciata dal rapper.

A Marracash viene chiesto, parlando di “Cosplayer“, cosa intenda quando parla di influencer politici e di chi sposa cause senza crederci. Una allusione a Fedez? Specificando che non si tratta di una cosa personale, spiega:

E’ bastata questa risposta per provocare l’immediata replica di Fedez.

Ovviamente via Instagram Stories.

Dopo aver riportato il passaggio dell’intervista, risponde così:

“Dispiace leggere da una persona come Marracash che reputo intelligente e sensibile una frase così. Non conosci le storie dei membri della famiglia, ma non è questo il pinto che mi stranisce della tua affermazione. Spesso io e Elodie ci siamo spesi per le medesime battaglie e ho sempre apprezzato quello che ha fatto. Esistono migliaia di attivisti in Italia che portano avanti ogni giorni battaglie per i diritti civili senza rientrare in un delle categorie per le quali combattono. Io credo sia così che si ottengono delle conquiste, quando il problema di una minoranza diventa un problema da risolvere per tutti”