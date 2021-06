Marea è un nuovo brano di Madame, rilasciato a inizio giugno 2021.

La canzone esce a distanza di qualche mese dal grande successo di “Voce“, in gara al Festival di Sanremo 2021.

Ad annunciare la pubblicazione del pezzo è stata la stessa Madame attraverso i social, invitando i propri fan a ballarla. Un pezzo pieno di slanci emotivi e passione (“Resta nei miei sogni, amore, non uscire mai, Resta fantasia e non darmi modo di averti, Resta nei miei incubi quando te ne andrai, E non tornare mai, mai, mai”)

resta nei miei sogni amore, non uscire mai 🌊🌊🌊 MAREA fuori ovunque, ballate liberi Da oggi potete trovare sul mio profilo @spotifyitaly “Madame: The Complete Collection”, una playlist che raccoglie tutti i miei brani e i brani in cui sono featuring 🤍

Qui sotto audio e testo del nuovo singolo.

[Intro]

Suid van jou liggaam

Suid van jou liggaam

[Strofa 1]

Sarà, sarà l’oasi in mezzo al Sahara

Sarà pioggia e nubi dal mar

Sarà un corso d’acqua in salita, salita

Samba, coi tuoi occhi samba

Labbra nella carne, fiori nella sabbia, eh, eh

Santa, nei tuoi occhi santa

Nei tuoi tocchi salto, danzo, salta, eh, eh

[Ritornello]

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (Marea)

Liberata da rabbia

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea

[Post-Ritornello]

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

[Interludio]

Suid van jou liggaam

[Strofa 2]

Sarò, sarò come non immaginavi

Sarò rose e spine sui fianchi

Sarò ghiaccio е vino, e tremerai, trеmerai

Samba, coi tuoi occhi samba

Lividi alle gambe, mani sulla faccia, eh, eh

Santa, nei miei occhi santa

Nei miei tocchi salti, danzi, salta, eh, eh

[Ritornello]

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (Marea)

[Post-Ritornello]

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

[Bridge]

Resta nei miei sogni, amore, non uscire mai

Resta fantasia e non darmi modo di averti

Resta nei miei incubi quando te ne andrai

E non tornare mai, mai, mai

[Ritornello]

Mama, liberata dal karma

Calipso, fai l’alta marea (Marea)

A sud nelle tue labbra

Foresta, caligo, marea (Marea)

[Post-Ritornello]

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Ma-ma-ma-ma-marea

Marea, marea