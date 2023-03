Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite“, Marco Mengoni ha confermato la sua partecipazione all’Eurovision 2023 per rappresentare l’Italia, in gara. Inizialmente il cantante ha preso tempo in merito al brano da portare a Liverpool ma poi la scelta è ricaduta proprio sul pezzo che ha incantato il pubblico sul palco del Teatro Ariston. Queste le parole nel parlare del ritorno all’Eurovision:

“Sono orgoglioso di rappresentare nuovamente il mio paese e non vedo l’ora di essere a Liverpool. Intraprendo questa nuova avventura con lo stesso spirito con cui ho deciso di affrontare Sanremo: mi voglio divertire e godermi il momento, voglio portare su quel palco tutto me stesso e il mio mondo. Con il mio team siamo al lavoro per preparare la performance al meglio. Non vedo l’ora di rivivere l’atmosfera dell’Eurovision Song Contest, è il ricordo più forte che ho di quella esperienza: incontrare artisti di tutto il mondo, scoprire sonorità nuove e vivere questa esperienza di comunione e grande energia creativa, tutto facendo parlare la nostra musica, un mezzo di comunicazione potentissimo capace di esprimersi e farsi comprendere in tutte le lingue”

È Due vite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision 2023, in programma a maggio a Liverpool che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale il 13 maggio che sarà trasmessa in diretta su Rai1. Con questo brano, Marco Mengoni tenterà l’impresa di conquistare la vita della classifica, somma dei voti dei vari Paesi e del televoto (ogni Paese non potrà votare per se stesso).

Il cantante ha sempre sognato di poter tornare ad esibirsi all’Eurovision Song Contest, come aveva già dichiarato in passato, anni fa:

“Tornerei di nuovo all’ESC perché è una esperienza strana, molto divertente. E’ un mondo che ti lascia a bocca aperta, perché ti ritrovi a partecipare a un festiva europeo nel quale sono rappresentate tutte le nazioni del Continente e ciascuna porta la sua musica. E’ una forma di unione, e anche se ci sono alcune cose un po’ assurde, l’organizzazione è perfetta, incredibile, sembra la Nasa. C’è grande emozione, è tutto organizzato nel minimo dettaglio, è davvero divertente. Lo rifarei senza pensarci“.

E così sarà. Mancano meno di due mesi alla finale dell’Eurovision 2023.