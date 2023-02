Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due vite”, dopo aver trionfato anche nella serata cover grazie alla sua interpretazione di “Let it be”. Il cantante era in una cinquina di finalisti insieme a Lazza, Mr. Rain, Tananai e Ultimo. Nei precedenti appuntamenti, Mengoni era sempre primo, sia per la preferenza della sala stampa sia con l’aggiunta della giuria demoscopica e del televoto. Ultimo, che era spesso secondo, si è poi ritrovato al quarto posto nella classifica finale del Festival. Ma, dopo la vittoria, la domanda successiva è: Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023?

Alla domanda non c’è ancora stata una risposta ufficiale, poiché la conferenza stampa con il vincitore è prevista per questa mattina, alle 12,. Ma appare assai improbabile che Marco Mengoni decida di non partecipare. In quel caso, il cantante dietro di lui, Lazza, potrebbe essere il volto della competizione europea.

Via Instagram, dopo la vittoria il cantante ha pubblicato uno scatto, ringraziando i fan con la scritta “INSIEME”, accompagnata da un cuore.

In attesa della conferma della presenza di Marco Mengoni alla M&S Bank Arena di Liverpool per l’Eurovision Song Contest 2023, vi ricordiamo che l’artista ha già partecipato all’evento, proprio 10 anni fa, nel 2013, quando trionfò con “L’essenziale”. Il brano venne scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2013 a Malmö (Svezia) e. alla fine della competizione, si posizionò al settimo posto della classifica finale.

Marco Mengoni nel 2014: “Tornerei di nuovo all’ESC”

A dare ancora maggiore tesi della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023, sono state le stesse parole rilasciate da Marco Mengoni in un’intervista del 2014:

“Tornerei di nuovo all’ESC perché è una esperienza strana, molto divertente. E’ un mondo che ti lascia a bocca aperta, perché ti ritrovi a partecipare a un festiva europeo nel quale sono rappresentate tutte le nazioni del Continente e ciascuna porta la sua musica. E’ una forma di unione, e anche se ci sono alcune cose un po’ assurde, l’organizzazione è perfetta, incredibile, sembra la Nasa. C’è grande emozione, è tutto organizzato nel minimo dettaglio, è davvero divertente. Lo rifarei senza pensarci“.