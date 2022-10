Nuova tappa questa sera, 10 ottobre 2022, a Milano, al Forum di Assago, per Marco Mengoni. Il cantante ha pubblicato il suo nuovo album, Materia (Pelle), venerdì 7 ottobre. In questo progetto, il cantante vuole raccontare e celebrare il valore della complessità e la diversità che si nutre di mix e suoni presi da tutto il mondo che si sposano con atmosfere apparentemente lontane: dall’urban all’elettronica, il clubbing e il pop anche più tradizionale. Un album di ricerca e di collaborazione, un lavoro realizzato con attenzione interpellando esperti di sonorità provenienti da tutto il mondo, per approfondire e farsi attraversare dalla diversità per arricchirsi, conoscere e capire nuove culture, facendole penetrare nel tessuto della nostra pelle in modo che lascino un segno in noi. In questo secondo tassello del progetto MATERIA, la Pelle ha un ruolo centrale: è contatto, sensorialità e istinto. La pelle è composta da molecole e atomi, ha un odore e una storia che comprende tutto il nostro vissuto. La nostra pelle non è mai uguale a ieri e domani sarà già diversa, muta di colore, di forma, si arricchisce di rughe, di esperienza, di tagli, del peso della gravità, vive. La pelle di una persona è in grado di raccontarne la storia perché porta su di sé il passaggio del tempo, le cicatrici, le esperienze che ci hanno cambiato o meno. In sintesi, la pelle è la memoria della nostra storia. La scelta di intitolare l’album in questo modo è un riferimento anche ai cambiamenti e alla volontà di accettarli e considerarli parte integrante del percorso di crescita di ognuno di noi, positivi o negativi che siano. Qui sotto potete leggere le anticipazioni sulla scaletta del concerto e le informazioni sui biglietti disponibili.

Marco Mengoni in concerto a Milano, al Forum di Assago, 10 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Marco Mengoni al Forum di Assago, lunedì 10 ottobre 2022. Si parte da 43.70 euro per il terzo settore numerato fino ai 74.75 del Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Marco Mengoni in concerto a Milano, al Forum di Assago, 10 ottobre 2022, Scaletta

Ecco la scaletta del concerto di Marco Mengoni al quale, molto probabilmente, verranno aggiunte ulteriori tracce tratte dal suo ultimo disco, Materia (Pelle).

1. Cambia Un Uomo

2. Esseri Umani

3. No Stress

4. Voglio

5. Muhammad Alì

6. Psycho Killer

7. Credimi Ancora

8. Mi Fiderò

9. Tutti I Miei Ricordi

10. Luce

11. Proteggiti da me

12. Una Canzone Triste

13. Parole In Circolo

14. L’Essenziale

15. In Città

16. Sai Che

17. Hola

18. Ti Ho Voluto Bene Veramente

19. Duemila Volte

20. Guerriero

21. Ma Stasera

22. Pronto A Correre

23. lo Ti Aspetto

24. Ancora Una Volta

25. Buona Vita