Marco Mengoni: è morta la mamma Nadia

Lutto in casa di Marco Mengoni: il cantante di Ronciglione ha perso la mamma, Nadia Ferrari. La donna era malata da tempo. Ad annunciare la notizia, ripresa da diverse testate locali e nazionali, è stata la pagina Facebook Ronciglione per Marco.

“Una notizia che ci lascia sgomenti…increduli… ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo Marco… il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza

Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni ed alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia… mancherai tantissimo”

Il giovane cantautore, non troppo tempo fa, ha dedicato un brano all’amatissima madre che porta per titolo ‘Luce’: “È energia, è vita. L’ho dedicata a mia mamma e il disco di Materia (Terra) in generale è dedicato a un rapporto madre figlia o figlio”

Nadia ha sempre sostenuto il figlio durante tutte le fasi della sua carriera, dagli esordi ad ‘X Factor’ fino alle recenti vittorie di Sanremo. Nel 2023, l’interprete ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale alla donna più importante della sua vita:

“Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate”

La signora Nadia, come riporta ‘Il Messaggero’, subito dopo il trionfo sanremese, ha scelto di affidare ai propri compaesani e ai media, tutta la gioia per un bis raggiunto con orgoglio, anni di sacrifici e dedizione al lavoro come artista a tutto tondo: “Sono felicissima. È stata una grandissima emozione. Intensa, pazzesca. Marco è un grande orgoglio per tutti noi. Marco è rimasto sempre lo stesso, il successo non lo ha cambiato. Sono felicissima per lui, perché come tutti ha lavorato tantissimo”

Oltre a Marco, la scomparsa di Nadia lascia un vuoto incolmabile anche nel marito Maurizio.