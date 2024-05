Uguale a me è una canzone di Angelina Mango incisa insieme a Marco Mengoni e presente nell’album della cantante, “poké melodrama”, Il disco è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango, in cui la sua versatilità si manifesta con varie sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. In questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli, in cui la musica arriva per alleviare i pensieri più bui, sdrammatizzando anche i momenti più tristi.

Oggi c’è qualcosa di diverso

Piove forte, piange un manifesto

Sull’asfalto, cielo bianco

C’è una cosa che mi fa un po’ male

Ma mi fa sentire viva pure senza respirare

Però mi piace

Che, mentre litighiamo, l’acqua viene giù a secchiate

E dai palazzi in giù

C’è qualcosa di speciale

Come me e te

Persi nelle strade sbagliate

E non fa niente

Dici: “Non vengo, troppa gente”

Accenti strani, non siamo male, solo persone

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

Pensieri strani, non siamo male, solo persone

Scusami se dico ciò che penso

Ma se non lo faccio poi mi pento

Io cambio idea e non ci riesco

A stare ferma e respirare

Dentro convinzioni che a vent’anni fanno solo male

E un po’ mi piace

Che, per due cazzate, il cielo cade sulle strade

Tutti i palazzi blu

C’è qualcosa di speciale

Come me e te

In mezzo a queste case invecchiate

Non fa niente

Dici: “Non vengo, troppa gente”

Accenti strani, non siamo male, solo persone

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

E tu sei uguale a me

Pensieri strani, ma niente male, solo persone

Mi guardi male se ti do il mio cuore

Ma non so cos’altro fare

Ho bisogno dell’amore

E poi mi piace

Che in fondo

Io sono uguale a te

Io sono uguale a te

Io sono uguale a te

Sono uguale a te