Marco Mengoni si esibirà questa sera, 7 ottobre 2022, al Forum di Assago. Con Mengoni Live 2022, tour nei palazzetti che ha registrato il tutto esaurito, il cantautore ha deciso di ripartire con un viaggio musicale che racconta questi primi due capitoli di Materia e ripercorre 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 64 dischi di platino, totalizzato oltre 1,7 miliardi di stream audio/video. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, dopo il doppio sold out a Mantova (2 ottobre e 3 ottobre), porterà Marco Mengoni a Milano (7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre), Torino (12 ottobre), Bologna (14 ottobre), Pesaro (16 ottobre), Firenze (18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre) ed Eboli (27 ottobre). Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Marco Mengoni in concerto a Milano, 7 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Marco Mengoni al Forum di Assago, in programma venerdì 7 ottobre 2022. Si parte da 51,75 euro per la zona Parterre in piedi, passando per i 57,50 del secondo Settore Numerato e finendo al 1 Settore Numerato a 74.75 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e sull’acquisto dei biglietti.

Marco Mengoni in concerto a Milano, 7 ottobre 2022, Scaletta concerto

Questa la scaletta del concerto di Marco Mengoni nei Palazzetti. All’elenco delle canzoni potranno essere aggiunte anche nuove tracce presenti nel disco “Materia (Pelle)” e disponibile da venerdì 7 ottobre 2022:

1. Cambia Un Uomo

2. Esseri Umani

3. No Stress

4. Voglio

5. Muhammad Alì

6. Psycho Killer

7. Credimi Ancora

8. Mi Fiderò

9. Tutti I Miei Ricordi

10. Luce

11. Proteggiti da me

12. Una Canzone Triste

13. Parole In Circolo

14. L’Essenziale

15. In Città

16. Sai Che

17. Hola

18. Ti Ho Voluto Bene Veramente

19. Duemila Volte

20. Guerriero

21. Ma Stasera

22. Pronto A Correre

23. lo Ti Aspetto

24. Ancora Una Volta

25. Buona Vita

Forum di Assago, Milano, come arrivare in auto e con i mezzi

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare al Forum di Assago con i mezzi o in auto:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.