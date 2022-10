Marco Mengoni si esibirà questa sera, 18 ottobre 2022, a Firenze, al Mandela Forum. Nuova tappa del Mengoni Live Tour 2022 che ha già toccato diverse città, da Torino a Milano, e propone i più grandi successi dell’artista, insieme ai più recenti brani presenti nei dischi “Materia (Terra)” e “Materia (Pelle)”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta delle canzoni.

Marco Mengoni, concerto a Firenze, 18 ottobre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Marco Mengoni a Firenze. Si parte dai 48.30 euro per il Parterre in piedi fino ai 51,75 del Terzo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Marco Mengoni, concerto a Firenze, 18 ottobre 2022, Scaletta concerto

Qui sotto potete leggere la scaletta del concerto di Marco Mengoni a Firenze, stasera 18 ottobre 2022, al via dalle 21.

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Psycho Killer (Talking Heads cover)

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Materia (Pelle), autori e collaboratori per il nuovo disco

“Ogni brano di MATERIA (Pelle) è composto da tante schegge con riflessi differenti che si incontrano e si uniscono per creare qualcosa di nuovo, senza appartenere a nessuna categoria, a nessun genere, senza fissarsi in un luogo preciso, ma che maturano, evolvono e si arricchiscono”. Per creare questo spettro di influenze Mengoni ha collaborato con una rosa di produttori capaci di maneggiare e comprendere al meglio i materiali a cui volevano dare forma. Tutti i miei ricordi è il primo brano di Mengoni ad essere prodotto da DRD, nome d’arte di Dario Faini, mentre per In città, brano dalle atmosfere particolarmente clubbing, Mengoni si è fatto affiancare da Mace, produttore che affonda le sue radici nel mondo del clubbing e nell’underground. In MATERIA (Pelle) ritorna nuovamente il tocco di B-CROMA, duo di giovani produttori italiani dall’attitudine moderna/contemporanea già presenti in Materia (Terra). Oltre a queste già collaudate collaborazioni, torna ancora E.D.D., alias per i lavori come producer di Giovanni Pallotti, bassista e produttore da tempo al fianco di Marco, che firma la produzione dei brani in cui Mengoni approfondisce il suo lato più intimo e introspettivo, come Ancora una volta e Migliore di me, a cui il produttore Popolous dona un andamento quasi reggaeton. Per le produzioni con sonorità più etniche è intervenuto Cristiano Crisci, “lo scienziato della ritmica africana” come viene definito da Mengoni, che ha supportato il cantante nella realizzazione di uno dei primi brani nati per questo album, ossia Unatoka Wapi. Zef e Marz partecipano a Chiedimi come sto portando la loro cifra stilistica e dando al pezzo il suo spirito urban contemporaneo, inoltre Zef firma anche la produzione di No Stress. Simon Says, oltre a firmare Attraverso te e Neruda come autore, ne segue anche la produzione. Il tocco del polistrumentista afro-belga Témé Tan si fa sentire all’interno di Respira (realizzata insieme al producer Noza) e di Parlami Sopra, in cui si percepisce anche lo stile che spazia tra urban, trap, latin ed 80’s di Sixpm.